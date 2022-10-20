بميزات لافتة.. إطلاق شاشة الألعاب ViewSonic Elite XG341C-2K

أعلنت شركة ViewSonic رسمياً عن إطلاق شاشة ألعاب جديدة في السوق العالمية تسمى ViewSonic Elite XG341C-2K.

وهي شاشة VA بحجم 34 بوصة مع انحناء 1500R ودقة عرض فائقة تبلغ 3440 × 1440 بكسل. تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 ويمكن أن تصل إلى معدل تحديث يصل إلى 200 هرتز مع أوقات استجابة تبلغ 1 مللي ثانية (MPRT).

الميزة المميزة لهذه الشاشة هي الإضاءة الخلفية المصغرة LED، والتي يوجد منها 1152 منطقة تعتيم محلية. يؤهل هذا الشاشة للحصول على شهادة VESA DisplayHDR 1400، والتي تعد دليلًا على وجود 1400 نتس في المتر المربع من ذروة السطوع عند عرض محتوى HDR، أو 720 نتس في محتوى SDR.

بخلاف ذلك، تأتي الشاشة مزودة بتقنية AMD FreeSync Premium Pro لتجنب تمزق الصورة بمعدلات إطارات عالية وتوفر 97٪ من مساحة ألوان DCI-P3، وتغطية مساحة ألوان 99٪ NTSC.

قدمت ViewSonic منفذي HDMI 2.1 على Elite XG341C-2K إلى جانب منفذ عرض ومنفذ USB Type-C. يوجد أيضًا محور USB من النوع A يدعم معيار USB 3.2.

تحتوي الشاشة على مكبرات صوت استريو مدمجة بقدرة 5 واط ويأتي الحامل القابل لضبط الارتفاع متضمنًا في العبوة.

حاليًا، تم توفير ViewSonic Elite XG341C-2K لعملاء منطقة اليورو بسعر 2309 يورو شاملاً ضريبة القيمة المضافة. يمكنك معرفة المزيد عن الشاشة من خلال زيارة موقع الشركة على الويب.