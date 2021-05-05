بميزات متطورة.. شاومي تخطط لإطلاق 3 أجهزة لوحية

تخطط شركة شاومي الصينية، إلى إطلاق ثلاثة أجهزة لوحية متطورة، بناءً على معلومات مسربة حديثًا، وفقًا لموقع ”xda-developers“.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، قد أعلن مؤخرًا أنه سيتم الكشف عن طراز الجهاز اللوحي ”MI Pad“ الجديد من شاومي هذا العام.

وفي السياق ذاته، أبلغت تقارير أن الشركة الصينية تطور ثلاثة نماذج لأجهزة ”أندرويد“ لوحية متقدمة، بأسماء رمزية هي ”nabu“ و ”enuma“ و ”elish“، وجاءت المعلومات المتعلقة بهذه الأجهزة الجديدة مضمنة في كود ”MIUI 12.5“ مشار إليها برمز ”isPad“.

وما يدعم توجه ”شاومي“ نحو دخول ساحة الأجهزة اللوحية التي غابت عنها لسنوات، ما كشف عنه إصدار حديث من تطبيق ”MIUI Home“ من صفحة ”إعدادات جديدة“ لعرض أوضاع التنقل على ”الأجهزة اللوحية“.

وبحسب المتداول، ستحتوي طرازات الأجهزة اللوحية المتطورة من ”شاومي“، على مصابيح ”LED“، ودعم ”5G“ ، وشاشة مقاس 2560 × 1600 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبطارية بقوة 8720 مللي أمبير في الساعة.

وأوضحت التقارير، أن جميع الطرز الثلاثة سيتعمل بمعالج ”Snapdragon 8 Series“، مشيرة إلى أن طرازي ”enuma“ و ”elish“ سيعملان بمعالجات ”Snapdragon 865“ أو ”865 Plus“ أو ”870“.

بالإضافة إلى تشغيل الطراز اللوحي المسمى ”nabu“ بمعالج ”Snapdragon 855“ أو ”855 Plus“ أو ”860“، كما سيحتوي نفس الطراز على شاشة مقاس 10.97 بوصة، وبطارية تبلغ 8720 مللي أمبير في الساعة. وتبلغ أبعاده 236 مم × 148 مم.

وأخيرًا، رغم أنها أجهزة لوحية، ستحتوي الأجهزة الثلاثة على إعداد رباعي الكاميرا يتكون من مستشعر أساسي، ومستشعر فائق الاتساع، وآخرين ماكرو وعمق.

لكن يبدو أن طراز ”enuma“ سيتميز بعض الشيء، وسيضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل في كل من ”elish“ و ”nabu“.

ومن غير المعروف رسميًا متى ستقدم شاومي هذه الطرز اللوحية الجديدة في السوق العالمية.