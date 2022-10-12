بنك بذور عالمي يستقبل عينات من العراق وأوروجواي

قالت وزارة الزراعة والغذاء النرويجية إن قبوا مبنيا على جزيرة بالقطب الشمالي للحفاظ على بذور محاصيل من حول العالم تحسبا لاندثار أي منها من جراء الحروب أو الأمراض أو غيرها من الكوارث سيستقبل عينات جديدة اليوم الأربعاء، تتضمن عينات من العراق وأوروجواي للمرة الأولى.

وتفتح أبواب قبو سفالبارد العالمي للبذور الموجود في كهوف دائمة التجمد على جزيرة سبيتسبرجن الواقعة بين البر الرئيسي لأوروبا والقطب الشمالي ثلاث مرات فقط كل عام لتقليل تعرض البذور المخزنة بداخله للعالم الخارجي.

وتم تأسيس القبو عام 2008 ليكون بمثابة الملاذ الأخير لبنوك الجينات في الدول والمناطق، ولعب دورا أساسيا بين عامي 2015 و2019 لإعادة بناء‭‭ ‬‬مجموعات البذور التي لحقت بها أضرار نتيجة للحرب في سوريا.

وقالت الوزارة النرويجية في بيان إن الموقع سيستقبل اليوم الأربعاء أكثر من 45 ألف عينة بذور من 13 بنكا للجينات من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مما سيرفع إجمالي العينات به لما يتجاوز 1.2 مليون عينة للمرة الأولى.

وسيتضمن أول إيداع للعراق 418 عينة لبذور نباتات برية ومزروعة، بينها عينات قمح ورز. كما ستُودع أوروجواي 1892 عينة للقمح والشعير.