بنك بريطاني دولي يتوقع وصول "بيتكوين" خلال "2023" لمستويات قياسية جديدة!

كشفت وكالة رويترز عن توقعات ” ستاندرد تشارترد” وهو مصرف بريطاني دولي كبير، بأن تتمكن العملة المشفرة الرائدة “بيتكوين” من النجاح في الوصول إلى مستوى 50,000 دولار بحلول نهاية هذا العام. أما بالنسبة للقمم العليا، فمن المتوقع أن يصل سعر بيتكوين إلى 120,000 دولار بحلول نهاية العام القادم – 2024، وفقًا لمحللي البنك.

ويرى البنك، وفقًا للمقال، أن ارتفاعًا محتملًا في سعر بيتكوين قد يدفع منقبي البيتكوين إلى بدء تخزين المزيد من العملات التي يقومون بإنتاجها.

وفي أبريل من هذا العام، قدم البنك توقعات لبيتكوين للعام المقبل، حيث أكد أن “شتاء العملات المشفرة” الآخر قد انتهى.

ومنذ بداية العام، ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 83%، متجاوزة نمو مؤشر ناسداك الشركات المدرجة في السوق.

وعندما ظهرت توقعات ستاندرد تشارترد، زاد عدد المحافظ الجديدة لبيتكوين مرة أخرى، وفقًا للمحلل الكريبتو “علي مارتينيز”.

وأضاف مارتينيز أن ارتفاعًا مستقرًا في عدد المحافظ الجديدة قد يشكل دافعًا لارتفاع سعر بيتكوين.

وقد اشار محلل آخر شهير، مايكل فان دي بوب، في تغريدة له إلى أنه يتوقع أن تقوم بيتكوين بتصحيح قبل أن تستمر في الارتفاع، ومن المحتمل أن تبدأ بيتكوين “بالتقاط القيعان عند أدنى نقطة في المدى للحصول على سيولة”، وأضاف صورة لرسم بيتكوين في تغريدته.

#Bitcoin looking at a correction first before we'll go back up.

Probably taking lows at the range low here to grab liquidity.

Additionally, #Crypto tends to behave excessively to fear around CPI, that's probably what we'll get coming 48 hours. pic.twitter.com/rxvrRa1WMH

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 10, 2023