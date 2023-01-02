بهذه الخطوات يمكن تفعيل مكتبة سناب شات السرية للألعاب

لا تقتصر استخدامات سناب شات على إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو فقط، بل يوجد استخدامات أخرى لهذا التطبيق قد تكون لا تعلمها.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن تطبيق سناب شات، يضم مكتبة من ألعاب الفيديو التي يمكن ممارستها للتسلية.

ويقول الموقع إنه يمكن أن تستفيد من مجموعة الألعاب المضافة سرا لتطبيق سناب شات، عبر هذه الخطوات البسيطة:

أولا، قم بالدخول على تطبيق سناب شات عبر الهاتف، ثم قم بالضغط على اختيار المحادثات النصية أسفل الشاشة.

ثانيا، قم باختيار الصديق الذي ترغب في ممارسة أي من ألعاب سناب شات معه، من ضمن قائمة الأصدقاء.

ثالثا، استمر في ممارسة المحادثة بقدر ما ترغب، وعندما تكون مستعدا لبدء اللعب، قم بالضغط على زر الصاروخ بجانب لوحة المحادثة على الشاشة.

رابعا، هذا الزر سينقلك لقائمة ألعاب الفيديو المتاحة للعب، من خلالها قم باختيار اللعبة التي قد ترغب في ممارستها مع صديقك الذي تجري المحادثة النصية معه.

خامسا، بعد انطلاق اللعبة، صديقك الذي تجري معه المحادثة يتلقى إشعارا بذلك، وكافة الذين تضيفهم لقائمة أصدقائك أيضا، لمن يرغب منهم للانضمام لك.