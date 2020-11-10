بهذه الطريقة بإمكانك حجز رحلتك على “Uber Reserve” قبل 30 يوماً

مع الظروف المحيطة بجائحة انشار كورونا، تحاول الكثير من الشركات العالمية التكيف مع الوضع الجديد، عبر اختراع المزيد من الخدمات التي توائم المرحلة الحالية.

وذلك ما أقدمت عليه مؤخراً شركة أوبر، حيث أطلقت ميزة جديدة تتيح للعملاء حجز رحلة قبل 30 يومًا من الموعد المحدد، وقد أطلقت على الخدمة اسم Uber Reserve.

يُشار إلى أن هذه الميزة ليست جديدة تمامًا، إذ تسمح أوبر للعملاء بجدولة الرحلات سابقًا منذ عام 2016، وتتيح خدمة (ليفت) Lyft المنافسة أيضًا للعملاء حجز رحلاتهم قبل سبعة أيام من الموعد المحدد. ولكن الآن، تكتسب الميزة اسمًا تجاريًا جديدًا، وبعض التعديلات الملحوظة على كيفية اتصال السائقين بالركاب، ورسوم الخدمة لتحفيز السائقين على قبول هذه الحجوزات السابقة.

وعادةً ما يكون حجز سيارة في وقت مبكر مقتصرًا على خدمات السيارات المستأجرة، مثل: شركات السيارات السوداء، وسيارات الليموزين. وفي السابق، قالت شركتا أوبر، وليفت: إن مثل هذه الميزات غير ضرورية، بالنظر إلى إمكانية استدعاء سيارة إلى باب المنزل في غضون خمس دقائق تقريبًا.

واعتبارًا من هذا الأسبوع ، سيتم نشر Uber Reserve في 20 مدينة أمريكية. وأصبحت عملية حجز رحلة مجدولة أبسط مما كانت عليه في الماضي. ويمكن حجز الرحلات قبل ما لا يقل عن 30 يومًا، ولكن ليس أقل من ساعتين قبل موعد الركوب المحدد.

وعلى عكس الطريقة التي قامت بها أوبر بذلك من قبل، سيُطابق العملاء الذين يستخدمون Reserve مع سائق قبل ساعتين من ركوبهم، وستُقدَّم الأجرة مقدمًا. وفي السابق، كانت أوبر تسمح للعملاء بحجز الرحلات مقدمًا، لكنها لم تكن تطابقهم مع سائق حتى 15 دقيقة على الأقل قبل موعد الركوب المحدد. وإذا حدث خطأ ما ولم ينجح السائق، فسيحصل العملاء على رصيد بقيمة 50 دولارًا لاستخدامه في تطبيق أوبر.

وستشمل الأسعار الأولية رسوم خدمة تتراوح بين 8 و12 دولارًا، وذلك حسب السوق. وقال (جيفري تام سكوت) – مدير المنتجات في أوبر: “من الواضح أن هذه الرحلات أغلى ثمنًا من نسخة الرحلة عند الطلب العادية”. وأضاف: “نحن نحاول أن نقدم أفضل تجربة ممكنة ومضمونة بين الراكب والسائق أفضل. وبالتالي، بإضافة هذه الرسوم الإضافية إلى الأجرة، تصبح الرحلات أكثر جاذبية لدى السائقين”.

وتضرر عمل أوبر في مجال خدمات الركوب عند الطلب بسبب وباء الفيروس التاجي كورونا، لكنه بدأ ينتعش ببطء. وانخفض إجمالي الحجوزات في قسم خدمات النقل، أو مقدار الأموال التي يتم الحصول عليها قبل الدفع للسائقين، بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي.

وترى أوبر أن خدمة Reserve الجديدة لها فائدة خارج عالم التنقل التجاري. إذ قال تام سكوت: إنه يمكن استخدامه لحجز رحلة إلى موعد مع الطبيب أو إلى متجر البقالة عندما لا تكون الحشود شائعة.