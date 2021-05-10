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بهذه الطريقة يمكنك تشغيل أكثر من حساب "واتسآب" على جهاز واحد

10 - مايو - 2021
واتساب

تطبيق واتساب

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يرغب العديد من المستخدمين في تشغيل أكثر من حساب واتساب على جهاز واحد، لذلك نعرض إليكم في هذا المقال طريقة بسيطة لتحقيق هذا الامر.

ويلجأ الناس لتشغيل أكثر من حساب على واتسآب، بسبب حاجتهم إلى حساب خاص بالعمل وآخر خاص للأمور الشخصية والترفيه.

ولفتح أكثر من حساب واتسآب على جهاز واحد، بحسب ما نشره موقع “أندرويد هيدلاينز” التقني المتخصص يمكن اتباع الخطوات التالية:

– افتح حسابك على إصدار الويب بصورة اعتيادية، باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

– افتح نافذة التصفح المتخفي من متصفحك.

– افتح منصة واتسآب ويب.

– استخدم الحساب الثاني الذي تود تشغيله وافتحه.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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