بهذه الطريقة يمكنك معرفة سبب الاتصال قبل الرد على المكالمة

تمثل شاشة الاتصال إحدى الميزات الأكثر إفادة الموجودة في المساعد الصوتي. وهي تستخدم المطالبات التلقائية ومساعد جوجل لسؤال المتصلين غير المعروفين عن سبب الاتصال.

ويمكنك الحصول على نسخ نصية للمحادثة في الوقت الفعلي بالإضافة إلى الاختيار من بين عدد قليل من أسئلة المتابعة، وذلك من أجل الحصول على المزيد من المعلومات من المتصل قبل الرد أو إنهاء المكالمة.

الأجهزة التي تدعم شاشة الاتصال:

تتوفر ميزة شاشة الاتصال عبر مجموعة محدودة من هواتف أندرويد، بما في ذلك جميع هواتف جوجل بيكسل.

وبغض النظر عن الهاتف الذي يدعم ميزة شاشة الاتصال فإن جميع النسخ الصوتية تحفظ محليًا عبر الجهاز بدلاً من تحميلها عبر السحابة.

ويعرض هاتفك أيضًا خيار حظر الأرقام المتطفلة والمكالمات الآلية تلقائيًا بعد رفض المكالمة.

كيفية استخدام الميزة قبل الرد على المكالمة:

لا يوجد خيار لتشغيل الميزة أو إيقافها، حيث يتم تمكينها افتراضيًا وتظهر كخيار ثالث مع خياري الرد والرفض. ومع ذلك لديك خيار اختيار صوت ذكر أو أنثى لمساعد جوجل الافتراضي عند التحدث إلى المتصلين غير المعروفين.

ومن أجل استخدام الميزة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الهاتف.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.

اضغط على خيار الأرقام المتطفلة وشاشة الاتصال.

في الشاشة التالية، اضغط على خيار شاشة الاتصال.

بعد الانتهاء من التخصيص يمكنك تحديد أحد الصوتين لاستخدامهما في فحص المكالمات.

يمكنك تعيين خيارات متنوعة لشاشة الاتصال مثل معرفة كيفية عمل شاشة الاتصال والنقر لحفظ الصوت وتحديد خيارات متنوعة للأرقام المتطفلة وحظر الأرقام المزيفة والمتصلين لأول مرة والأرقام الخاصة.

وفي المرة التالية التي تتلقى فيها مكالمة، بناءً على الخيارات التي حددتها، يكون لديك خيار فحص المكالمة.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

عند تلقي مكالمة هاتفية اضغط على خيار شاشة الاتصال.

يظهر لك نص مساعد جوجل الذي يقرأ في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع نسخ ردود المتصل.

اضغط على أحد الخيارات الموجودة في أسفل الشاشة لطلب المزيد من التفاصيل.

يمكنك أيضًا اختيار الخيارات التي تنهي المكالمة.

وإذا توقف المتصل فجأة عن الكلام، فقد يسألك المساعد الافتراضي عما إذا كنت ترغب في تصنيف رقم الهاتف هذا كمتصل غير مرغوب فيه وحظر الرقم من الاتصال بك مرة أخرى.