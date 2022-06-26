بوادر تحسن في أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعزز مكاسبها

تقترب العملات الرقمية من تسجيل أسبوع أخضر بعد موجة عنيفة من تراجعات أفقدت السوق توازنه، ويبدو أن بوادر تحسن تلوح في الأفق بشأن انكسار موجة الهبوط الدامية، بيد أن الحذر لا يزال موجود من ارتدادة مفاجئة.

وارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة لليوم الثاني، الأحد 26 يونيو/حزيران 2022، في إشارة إيجابية إلى تحسن نفسية المتداولين.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة 0.19% مقارنة بأمس السبت لتصل إلى 964.77 مليار دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجل 48.13 مليار دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال أقل من 48 ساعة بأكثر من 100 مليار دولار صعودًا من مستويات قرب الـ 870 مليار دولار إلى مستويات قرب الـ 970 مليار دولار.

بدأت شركات تعدين “بتكوين” في بيع مخزونها من الرموز، لتغطية زيادة التكاليف، في ظل تباطؤ آفاق نمو الصناعة، وظهور مؤشرات ضئيلة على تحسن سعر أكبر عملة مشفرة، عقب الانهيار الأخير، والانخفاض من المستويات القياسية التي سجلتها.

قامت شركات التعدين بتحويل نحو 195,663 عملة إلى البورصات، خلال مايو/أيار الماضي، في أكبر زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لبيانات “كوين ميتركس” (Coin Metrics)، التي جمعتها “كومباس مايننج” (Compass Mining). وبحسب متوسط ​​سعر “بتكوين” خلال مايو/أيار البالغ نحو 32000 دولار، يبلغ إجمالي قيمة الرموز المباعة نحو 6.3 مليار دولار.

يشير ذلك إلى احتمال تحويل الشركات كميات كبيرة من العملات المتراكمة في محافظها الرقمية إلى البورصات لبيعها.

وحتى يبدو الأمر أكثر وضوحاً، فإن ذلك الرقم لا يعني بالضرورة أن شركات التعدين سوف تبيع ذلك الكم الكبير من الرموز، لأن بعضها سوف يبادل العملات في صفقات أخرى، ولن يقوم ببيعها.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الأحد 26 يونيو/حزيران 2022 بنسبة 0.72% ليصل إلى 21507.5 دولار، وسجلت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 408.99 مليار دولار.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هوت بيتكوين بنحو 70%.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.45% مسجلًا 1259.02 دولار.

كما زاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB نحو 1.47% ليبلغ 241.40 دولار.

وانخفض سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.34% إلى 0.36907 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 4.77% إلى 0.5204 دولار.

كما ارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.47% ليصل إلى 8.30 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 8.39% ليصل إلى مستويات 0.073289 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.