بيتكوين أسيرة حاجز الـ20 ألف دولار

تباينت أسعار العملات الرقمية الرئيسية، الإثنين، وبقيت بيتكوين أسيرة دون مستوى 20 ألف دولار مع تحرك هامشي.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.29% لتصل إلى 976.28 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال آخر 24 ساعة نحو 50.58 مليار دولار.

وما زال سوق العملات الرقمية يشهد موجة من الاضطراب بسبب الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي تسبب في تحركات متباينة لسعر عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وخلال تعاملات أمس واصلت بيتكوين التعامل دون 20 ألف دولار.

وانخفض سوق العملات الرقمية بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

والاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن مكافحة التضخم في الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلى التشديد الكمي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.

سعر بيتكوين اليوم

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الإثنين بنسبة 0.05% إلى مستوى 19,760.1 دولار.

كما هوت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 378.06 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وفقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.01% إلى 1,563.78 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.18% ليبلغ 276.21 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.82% ليسجل 0.32797 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.21% إلى 0.4922 دولار.

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 3.43% ليصل إلى 7.51 دولار.

وانتعش سعر دوجكوين DOGE نحو 0.05% ليصل إلى 0.06231 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.