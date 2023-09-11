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بيتكوين تتراجع.. هبوط جماعي في أسعار العملات الرقمية

منذ 7 دقائق
صورة تجمع العملات الرقمية الأشهر (بيتكوين - دوج كوين - إيثيريوم)

صورة تجمع العملات الرقمية الأشهر (بيتكوين - دوج كوين - إيثيريوم) (رويترز)

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سجلت أسعار العملات الرقمية حالة تراجع جماعي شملت عملة بيتكوين، في مستهل تعاملات، الإثنين.

ووفق تقرير لـ “Henley & Partners”، فإن قطاع الكريبتو في العالم، تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية حاليا تريليون دولار، ويشهد العالم ما يصل لـ 22 مليارديرا و 88,000 مليونير تكونت ثرواتهم من العملات المشفرة.

التقرير الصادر عن الشركة المتخصصة في توفير الإقامة عبر الاستثمار، اعدته بالتعاون مع شركة استقصاءات الثروة العالمية New World Wealth.

وأوضحت من خلاله أن ثروة 6 من أصل 22 مليارديرا، تتكون ثرواتهم من عملة بيتكوين الرقمية فقط.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 سبتمبر/ أيلول 2023 بنسبة 0.47% إلى 25.739 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 501 مليار دولار.

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 8.42 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 0.97% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.17% اليوم إلى 1612.18 دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.03% ليسجل 211.80 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.16% ليبلغ 0.2479 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.99% ليسجل 0.49694 دولار.

وتراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 2.84% ليصل إلى مستوى 0.061260 دولار.

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