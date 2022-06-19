بيتكوين تتنفس الصعداء و تصعد 5.7٪

ارتفعت عملة بيتكوين المشفرة 5.69 بالمئة إلى 20045.29 دولار بحلول الساعة 2003 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، بزيادة 1079.23 دولار عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون بيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، قد زادت 13.9 بالمئة عن أدنى مستوى خلال هذا العام البالغ 17592.78 دولار والذي سجلته أمس السبت.

وارتفعت عملة إيثر 10.42 بالمئة إلى 1100.07 دولار اليوم الأحد، مضيفة 103.79 دولار إلى إغلاقها السابق.

وتراجعت البورصات هذا الأسبوع، ويعزى ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لن تبدو متشددة في إرادة كبح التضخّم، ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي.

وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل 7 أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار، بعدما بلغت 3000 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

أزمة العملات الرقمية

وتسارع انخفاض عملة بيتكوين بعد تعليق منصتي “سلسيوس” Celsius و”بابل فاينانس” Babel Finance عمليات السحب.

واقترحت الشركة الأولى التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة “التاريخية” مثل بيتكوين وإيثريوم للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

أما الثانية فقالت لعملائها الجمعة إنها ستعلق جميع عمليات السحب بسبب “ضغوط غير اعتيادية على السيولة”.

وساهم تجميد وجيز لعمليات سحب بيتكوين من أكبر منصة في العالم، “باينانس” Binance، هذا الأسبوع، في تراجع الاستثمار في العملات المشفّرة.

وأعلنت منصة “كوينبيس” Coinbase من جهتها الثلاثاء أنها ستلغي 18% من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب.