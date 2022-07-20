بيتكوين ترتفع أكثر من 7%.. كم بلغت؟!

ارتفعت قيمة عملة “البيتكوين”، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 7% وتم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 23500 دولار.

وبحلول الساعة 11:28 بتوقيت موسكو، صعدت عملة “البيتكوين” بنسبة 7.50% إلى 23459 دولارا، وفقا لبيانات منصة “كوين ديسك”.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم متجاوزة 1 تريليون دولار وسط حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 100.06107.8 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

وصعد سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الأربعاء 20 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 9.25% لتصل إلى 23,748.15 دولار، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

وسجلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم نحو 452.97 مليار دولار مقابل 422.44 مليار دولار، أمس.

وفي غضون يومين فقط، قفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 12٪ ودفعت السعر إلى أعلى نقطة له منذ انهيار البيتكوين في 13 يونيو/ الماضي.

وكان سعر عملة بيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم) قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.095.68% مسجلًا 1,566.02 دولار.

وصعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.72% ليبلغ 270.33 دولار.

كما ارتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 6.53% ليسجل 0.38 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 12.18% ليصل إلى 0.5386 دولار.

وقفز سعر بولكادوت Polkadot نحو 5.75% من قيمته ليصل إلى 8.04 دولار.

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وارتفع سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 9.93% ليصل إلى مستويات 0.0725 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.