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بيتكوين تسجل تراجعاً جديداً.. كم بلغت اليوم؟

26 - يونيو - 2021
عملة بيتكوين

عملة بيتكوين

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انخفض سعر البيتكوين إلى 32 ألف دولار، السبت، مسجلة خسارة بلغت 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

وسجلت أسعار العملات الرقمية “المشفرة”، تراجعا خلال تعاملات اليوم السبت 26 يونيو، وفقدت عملة بيتكوين 9.08% من قيمتها خلال 7 أيام.

ووصلت نسبة تراجع دوجكوين إلى 7.26% بينما وصلت الانخفاضات في بعض العملات الأخرى إلى أكثر من 8%.

وبلغ سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC خلال تعاملات اليوم 32325.88 دولار، حتى كتابة هذا التقرير.

وانخفضت بيتكوين 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 6:06 بتوقيت جرينتش.

وزادت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى مستوى604,947 مليار دولار، وبلغ حجم التداول عليها في آخر 24 ساعة نحو 40.963 مليار دولار.

والعملات المشفرة على مسار صاعد نسبيا منذ 3 أيام ما دفعها لتعويض جزء من خسائرها التي تكبدتها على مدار الأسبوع.

وفي الثلاثاء انخفضت بيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 أشهر، متأثرة بحملة الصين في الآونة الأخيرة ضد العملات المشفرة.

وهبطت أكبر العملات المشفرة في العالم بنسبة ‭‭‭6.4‬‬ %‬ إلى ‭‭‭29614‬‬‬ دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ ‭‭‭27‬‬‬ يناير كانون الثاني.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أكد حملته على العملات المشفرة في البلاد وتقييده لقنوات تداولها بين السكان.

كما حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل “البيتكوين”، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

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