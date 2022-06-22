بيتكوين تعاود انخفاضها ودوجكوين تنجو من عاصفة الخسائر

انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، الأربعاء 22 حزيران 2022 بقيادة بولكادوت التي هوت بأكثر من 8%، بينما زادت دوجكوين.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 2.06% لتصل إلى 900.24 مليار دولار، بتراجع نسبته 5.31% في آخر 24 ساعة.

ووصل حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 60.36 مليار دولار.

وفيما كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل 7 أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار يوم الإثنين “13 حزيران 2022″، بعدما بلغت 3 تريليون دولار في تشرين الثاني المنصرم.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الأربعاء 22 حزيران 2022 بنسبة 2.94% ليصل إلى 20,428.12 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 389.64 مليار دولار مقابل نحو 405 مليارات دولار.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعا عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني الماضي، هوت بيتكوين بنحو 70%.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ونزل سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.96% مسجلًا 1,097.84 دولار.

كما تراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB نحو 3.27% ليبلغ 216.56 دولار.

وانخفض سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.36% إلى 0.3282 دولار.

وهوى سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 6.43% إلى 0.4707 دولار.

كما هوى سعر بولكادوت Polkadot بنحو 8.22% ليصل إلى 7.55 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 2.69% ليصل إلى مستويات 0.06367 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.