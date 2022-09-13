بيتكوين تفشل في حماية مكاسبها

سجلت أسعار العملات الرقمية المشفرة، الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا، وهبط سعر بيتكوين اليوم وسط تحديا عربية وعالمية للعملة الأكثر شعبية.

مصر تحذر من بيتكوين

وجه البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الثلاثاء، تحذيرًا شديد اللهجة من التعامل في كافة أنواع العملات الرقمية، وذلك لما تحتويه من مخاطر عالية بحسب البيان.

وقال البنك المركزي إن هذا التحذير يأتي في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات الرقمية من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الثلاثاء بنسبة 0.45% إلى 22,219.41 دولار، كما هبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 425.4 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 0.32% إلى 1,711.89 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.37% ليبلغ 293.11 دولار.

وهوى سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.67% ليسجل 0.3546 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.38% إلى 0.501 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE نحو 0.37% ليصل إلى 0.06358 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.54% ليصل إلى 7.63 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.