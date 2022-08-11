بيتكوين تقترب من 25 ألف دولار

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، الخميس، وارتفعت شهية المخاطر لدى المستثمرين بفعل تحسن معدلات التضخم.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة أمس، عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال يوليو/تموز، من 9.1% المسجلة في يونيو/حزيران، والتي تمثل أعلى مستوياتها في أربعة عقود.

وكانت العملات الرقمية قد فقدت في التعاملات المبكرة وقبيل صدور البيانات أمس الأربعاء ما يقرب من من 70 مليار دولار، لتنخفض القيمة السوقية قرب مستويات الـ 1.07 تريليون دولار، إلا أنها استردت ما فقدته في لحظات عقب البيانات الإيجابية.

150 مليار دولار

وانسحبت موجة الارتفاعات الجمعية في سوق التشفير على رسملة سوق الكريبتو التي انفجرت بين عشية وضحاها لتقفز إلى مستويات قرب الـ 1.16 تريليون دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات الخميس.

وزادت القيمة السوقية لمجمع التشفير بأكثر من 150 مليار دولار صعودًا من مستويات قرب الـ 1.11 تريليون دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء بعد الارتفاع الحاد لبيتكوين.

سعر بيتكوين اليوم

وسعت بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، مكاسبها في غضون ساعات بأكثر من 2000 دولار لتقفز من قاع قرب الـ 22.7 ألف دولار قبل بيانات التضخم إلى مستويات قرب الـ 24.65 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس.

وتتداول بيتكوين الآن قرب مستويات الـ 26 ألف دولار بزيادة في حدود 8%، بينما قفزت قيمتها السوقية إلى مستويات قرب الـ 470 مليار دولار بمكاسب تجاوزت الـ 30 مليار دولار.

وترتفع بيتكوين بنحو 7% خلال أسبوع وبنسبة 24% خلال شهر، بينما لا تزال تتراجع 11% خلال ستين يومًا وبنسبة 48% منذ بداية العام، ولا تزال تفقد ما يقرب من 45 ألف دولار منذ الوصول لذروتها التاريخية قرب الـ 70 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.25% مسجلًا 1885.61 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.69% ليبلغ 330.01 دولار.

نزل سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.18% ليسجل 330.01 دولار.

خسر سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 1.29% إلى 0.5369 دولار.

وهوي سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.73% ليصل إلى 9.41 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.78% ليصل إلى مستويات 0.07145 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.