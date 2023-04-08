بيتكوين تقود انتعاشة في سوق الكريبتو

سجلت أسعار العملات الرقمية انتعاشة جديدة بقيادة العملة الأشهر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت.

ونجحت عملة بيتكوين في الارتفاع من جديد، بتجاوز سعرها فوق حاجز 28 ألف دولار خلال التعاملات الصباحية اليوم.

وبشكل عام، استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية على 1.17 تريليون دولار.

في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 29.68 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السب 8 أبريل/نيسان بنسبة 0.52% إلى 28.10 ألف دولار للوحدة الواحدة.

واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم على 540 مليار دولار، في التعاملات المبكرة اليوم السبت.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 2.25% بحسب بيانات موقع “إنفيستينغ”.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وشمل الارتفاع أيضا، سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.42% اليوم ليصل إلى 1873.66 دولار.

أيضا ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.20% ليسجل 311.91 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 1.16% من قيمته ليسجل 0.51099 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.73% ليبلغ 0.3887 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 0.73% ليصل إلى مستوى 0.083367 دولار.