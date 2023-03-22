بيتكوين تكسر حاجز الـ28 ألف دولار

سجلت أسعار العملات الرقمية ارتفاعا بشكل جماعي خلال تداولات، الأربعاء، في حين كسرت بيتكوين حاجز 28 ألف دولار بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.18 تريليون دولار.

في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 67.09 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 مارس/آذار بنسبة 1.67% إلى 28,263.8 دولار.

كما زادت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 545.13 مليار دولار.

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 52.84% إلى 35.46 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة زادت عملة بيتكوين بنسبة 13.39%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.64% اليوم ليصل إلى 1803.75 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 1.54% ليسجل 337.10 دولار.

وارتفع أيضا سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 20.63% من قيمته ليسجل 0.46443 دولار.

وعاد للارتفاع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 13.39% ليبلغ 0.3810 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 6.22% ليصل إلى مستوى 0.076030 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 3.36% ليصل إلى 6.335 دولار.