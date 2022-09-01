بيتكوين تهوي أسفل 20 ألف دولار

تراجعت أسعار أغلب العملات الرقمية المشفرة، الخميس، وخسرت بيتكوين 0.50% من قيمتها، كما فقدت إيثريوم 0.84%.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.96% لتصل إلى 971.56 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال آخر 24 ساعة نحو 65.17 مليار دولار.

كان سوق العملات الرقمية يكافح بسبب الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض سعر عملة بيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار قبل أن يرتفع مرة أخرى.

وأظهر مؤشر عملة إيثريوم Ethereum أيضًا نموًا بطيئًا. ومع ذلك، قد يكون لدى مسؤول رئيسي في الاحتياطي الفيدرالي أخبار جيدة لمجتمع العملات الرقمية.

يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك إن التقدم في مكافحة التضخم يمكن أن يؤدي إلى إبطاء رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سوق العملات الرقمية بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

والاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن مكافحة التضخم في الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلى التشديد الكمي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الخميس بنسبة 0.50% إلى مستوى 19,920.67 دولار، كما تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 381.7 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وفقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH نحو 0.14% إلى 1,542.21 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.40% ليبلغ 275.05 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.02% ليسجل 0.3258 دولار.

كما ارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.09% إلى 0.4466 دولار.

ونزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.01% ليصل إلى 6.95 دولار.

وتراجع سعر دوجكوين DOGE نحو 0.13% ليصل إلى 0.06044 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.