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"بيتكوين" تواصل ارتفاعها القياسي

13 - مارس - 2021
آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 10:55 مساءً
بيتكوين

عملة "بيتكوين" الرقمية

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واصلت عملة “بيتكوين” الرقمية ارتفاعها القياسي، لتبلغ قيمتها قبل قليل ٦١٥٨٥ دولار أميركي.

وصباح اليوم  تخطى سعر عملة “بيتكوين” الرقمية  لأول مرة عتبة الـ60 ألف دولار، حيث اشارت بيانات بورصة Binance للعملات الرقمية الى ارتفاع سعر “بيتكوين” إلى 60.2 ألف دولار، وأكد موقع CoinMarketCap المختص بتحليل بيانات أكثر من 20 بورصة، أن سعر “بيتكوين” تجاوز اليوم حاجز الـ60 ألفا.

وساعد الدعم المتزايد من الشركات ذات الوزن الثقيل العملة الافتراضية الأكثر شهرة في العالم على مواصلة مسيرتها القياسية.

وارتفع سعر العملة المشفرة بشكل حاد هذا العام، حيث تفوقت على نطاق واسع على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تزايد التعامل بها كشكل من أشكال الدفع.

 

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