بيتكوين قد تصل إلى 450 ألف دولار بنهاية العام

مع زيادة الاستثمار في العملات المشفرة حول العالم خاصة من قبل الشخصيات والشركات العالمية، تزداد التوقعات بنمو القيمة السوقية لها.

وتوقعت شركة PlanB المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات، أن يتم تداول سعر بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية عند 450.000 دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2021، بينما سيكون 135.000 دولار أمريكي هو ”أسوأ سيناريو“ للعملة.

وخالفت PlanB المعروفة جيدا باسم ”مبتكر نماذج التنبؤ بسعر بيتكوين“، المزاج العام في سوق العملات المشفرة في الأسابيع والأشهر الأخيرة، حيث تشهد تلك العملات الافتراضية تراجعا مضطردا.

وحتى ”السيناريو الأسوأ“ لسعر سيدة العملات المشفرة سيظل متداولا عند 47000 دولار في أغسطس المقبل، قبل أن يشهد تغييرا طفيفا على انخفاض في سبتمبر عند 43000 دولار، ثم يصعد إلى 63000 دولار في أكتوبر، مقتربا من أعلى المستويات الحالية على الإطلاق، ثم يزيد سعر بيتكوين أكثر حتى يلامس 98000 دولار في نوفمبر و135000 دولار بحلول نهاية العام، بحسب موقع ”كوينتليغراف“.

على هذا النحو، لا يزال أمام بيتكوين 4 أشهر للوصول لأعلى مستوى على الإطلاق، وهو توقع يتفوق مع ذلك على بعض النماذج الهبوطية التي اقترحها بعض المتداولين، ومن بينهم جوش راجر، الذي ادعى هذا الأسبوع أن 64500 دولار ربما كان أعلى دورة في أسعار بيتكوين.

وانخفضت أسعار عملة بيتكوين المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط التركيز على إغلاق مناجم التعدين الصينية والتدقيق التنظيمي المحتمل، بحسب ما أفادت شبكة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وهبطت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 5.5٪ إلى 34142 دولارا، اعتبارا من الساعة الـ10:50 صباح أمس الأحد، في نيويورك، لتنخفض بذلك للمرة الرابعة في الجلسات الخمس الماضية.

وتراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 5.9٪ إلى 2095 دولارا.

وعانت العملات المشفرة من حالة من الهدوء أخيرا، إذ يتم تداول ملكة العملات المشفرة عند نحو نصف أعلى مستوى قياسي لها (65000 دولار) تم الوصول إليه في منتصف أبريل الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة نحو 1.45 تريليون دولار، وفقا لموقع ”كوين جيكو“، مقابل ارتفاع يبلغ نحو 2.6 تريليون دولار في الشهر الماضي.