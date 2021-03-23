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بيع أقدم تغريدة على "تويتر" بـ 3 ملايين دولار!

23 - مارس - 2021
شعار تويتر

شعار تويتر

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باع الرئيس التنفذي لشركة “تويتر”، جاك دورسي، امس الاثنين، أول تغريدة له في تاريخ منصة التواصل في شكل رمز غير قابل للاستبدال (NFT) مقابل ما يزيد على 2.9 مليون دولار.

الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) هو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير حتى الآن في عام 2021، لكل رمز توقيع رقمي خاص به يعتمد على تقنية “بلوك شين”، مما يسمح لأي شخص بالتحقق من أصالة الأصل وملكيته.

التغريدة التي قيل فيه “فقط أقوم بضبط الإعدادات الخاصة بي” هي أول تغريدة لدورسي، والأولى عبر المنصة، وكتبها في 21 آذار عام 2006.

تم بيع الرمز عبر مزاد على منصة تسمى “Valuables”، المملوكة لشركة “Cent” ومقرها الولايات المتحدة، بحسب وكالة “رويترز”.

قال كاميرون حجازي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “سي نت”، إنه تم شراؤها باستخدام العملة المشفرة “إثير”، مقابل ما يعادل 2,915,835 دولارًا في وقت البيع.

وقالت الشركة إن المشتري هو شخص مقيم في ماليزيا وهو الرئيس التنفيذي لشركة لتقنيات “بلوك شين” تدعى”Bridge Oracle”. من المقرر أن يحصل دورسي على 95% من عائدات البيع، بينما تتلقى “سي نت” 5%، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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