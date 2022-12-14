بينانس تشهد أكبر سحب لعملة البيتكوين في تاريخها!

شهدت منصة بينانس “Binance” وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، أضخم عمليات سحب لعملية البيتكوين في تاريخها وفقاً لأحدث البيانات الصادرة (الثلاثاء 13-12-2022).

ووفقاً لشركة بيانات بلوكتشين “نانسن” فإن منصة العملات المشفرة “بينانس” شهدت عمليات سحب بقيمة 3 مليارات دولار في آخر 24 ساعة.

حيث تكافح أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ضد أزمة الثقة في قطاع التشفير ومخاوف من أن يتم استدراجها إلى التحقيقات الأميركية بعد انهيار “FTX”.

يتزامن ذلك مع استمرار ثقة المستثمرين في الانخفاض بعد انهيار منصة FTX، والتحقيقات الأمريكية في بورصات العملات المشفرة الرئيسية.

في الوقت نفسه، تؤثر البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة بشكل إيجابي على السوق، فقد عادت عملة البيتكوين فوق أدنى مستوياتها السنوية السابقة، حيث تم تداول سعر BTC عند 17،750 دولارًا أمريكيًا مع ربح بنسبة 4 ٪ و 5 ٪ في آخر 24 ساعة والأسبوع السابق على التوالي.

عملة البيتكوين في خطر!

تشير البيانات من شركة Glassnode التحليلية على سلسلة بيتكوين إلى أن Binance قد شهدت سحبًا هائلاً قدره 40،000 بيتكيون في الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت التدفقات الخارجة ضعف تلك التي شوهدت في تموز (يوليو) 2021.

في أوائل نوفمبر، شهدت بورصة العملات المشفرة تدفقًا كبيرًا حيث ارتفعت FTX، ومع ذلك يبدو السوق أكثر هبوطًا في بورصات العملات المشفرة الآن في اثنين من أسوأ الأوقات، خلال استسلام 2021 وانهيار FTX.

بشكل عام ، تمتلك البورصة أموالاً كافية لتغطية عشرة أضعاف عمليات السحب الخاصة بها، لكن معنويات السوق سلبية، وتستمر ثقة المستثمرين بالعملات المشفرة في الانخفاض.

من جهته رحب Changpeng “CZ” Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، بعمليات السحب وصنفها على أنها “اختبار ضغط”، وقال: “أعتقد في الواقع أنه من الجيد إجراء “عمليات سحب اختبار التحمل” في كل CEX على أساس دوري.”

ومع ذلك، يوجد عدد أقل من عملات البيتكوين في البورصات، وبغض النظر عن معنويات السوق، فكلما قل عرض بيتكوين في هذه الأماكن، زاد الدعم لارتفاع السوق.