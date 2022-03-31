بينانس كوين تقفز وتبدد رهبة “السوق المشفر”.. ماذا عن بيتكوين ؟!

تباينت أسعار العملات الرقمية، الخميس، حيث شهدت بعض العملات المشفرة ارتفاعا، بينما سيطر الهدوء والتحركات الطفيفة على باقي العملات الأخرى وسط حالة ترقب من المستثمرين.

وكسرت عملة بينانس كوين هذه الرهبة السوقية بعد أن قفزت قرابة 2.5% متخطية 443 دولارا.

ورغم ذلك تظل العملات الرقمية عند مستويات مرتفعة، إذ تخطت قيمتها السوقية 2.15 تريليون دولار.

يترقب المستثمرون حاليا مآلات الحرب الروسية الروسية الأوكرانية في الوقت الذي اجتمع فيه مفاوضون أوكرانيون وروس في تركيا في أول محادثات مباشرة منذ أكثر من أسبوعين.

ويأتي تذبذب العملات بينما يشهد الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا في حين حقق الين مكاسب متواضعة.

ومن شأن أي وقف لإطلاق نار أو فرصة للتوصل لاتفاق سلام أن يدعم بعض الأصول والاستثمارات على حساب الأخرى.

ورغم استمرار الحرب في أوكرانيا وتعالي الهجمات الروسية فإن العملات الرقمية شهدت تحولًا مفاجئًا في شهية المخاطر لدى المتعاملين.

حيث قفز مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index من مستويات الخوف الشديد إلى حالة الأمل في تحقيق ارتفاعات قوية.

وزاد مؤشر الخوف والجشع بين عشية وضحاها بأكثر من 30 نقطة صعودًا من مستويات 20 نقطة إلى مستويات 51 نقطة.

فيما قال الرئيس التنفيذي جيمي إيانون إن سوق التجارة الإلكترونية الرئيسي “إي باي (NASDAQ:EBAY)” قد يدمج مدفوعات العملات المشفرة قريبًا.

وأضاف إيانون يعد سوق الإنترنت من بين أقدم منصات التجارة الإلكترونية، ويتطلع الآن إلى أن يصبح منصة الانتقال إلى الجيل زد وجيل الألفية.

وقال الرئيس التنفيذي في مقابلة مع ذا ستريت إن الشركة تتطلع إلى دمج خيارات الدفع بالعملات المشفرة لبعض الوقت ويمكن إصدار إعلان رسمي خلال يوم المستثمر القادم في 10 مارس.

وكشف إيانون أن عملاق التجارة الإلكترونية يتطلع إلى الانتقال إلى طرق الدفع الجديدة لأنه يدير بالفعل 85 مليار دولار من الحجم على منصته مباشرةً.

أسعارالعملات الرقمية اليوم

وبلغ سعر بيتكوين حتى كتابة التقرير 47,077.10 دولار بتراجع 0.95%.

كما تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.45% مسجلًا 3,397.25 دولارا.

وزادت بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 2.4% إلى مستويات قرب 443.60 دولار.

فيما انخفضت الريبل XRP بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.862973 دولار.

وزادت عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.97% لتسجل 1.21 دولار.

وارتفعت بولكادوت Polkadot بنسبة 1.34% إلى مستويات 22.79 دولار.

وزادت دوج كوين DOGE/USD بنسبة 1.55% إلى مستويات 0.145517 دولار.