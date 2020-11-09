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بينتلي البريطانية تسعى لبيع مليون سيارة كهربائية سنوياً

منذ 13 دقيقة
شركة بينتلي تنافس في صناعة السيارات الكهربائية

شركة بينتلي تنافس في صناعة السيارات الكهربائية

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تسعى شركة شركة ”بينتلي“ البريطانية لصناعة السيارات لدخول المنافسة في صناعة السيارات الكهربائية .

كشفت بينتلي عن خطط واسعة للتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل بداية من عام 2030، وذلك في محاولة منها للحاق بالشركات الأخرى التي سبقتها إلى تلك التقنيات.

وحددت مجموعة ”فولكس فاجن“، الشركة الأم، هدفا لبيع نحو مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2025، وتسعى ”بينتلي“ وهي جزء من تلك المجموعة لتغيير تأخرها عن الركب، من خلال انتقال كبير خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بهدف إسقاط جميع محركات الاحتراق في العقد المقبل.

وأعلنت الشركة المصنعة للسيارات ”فائقة الفخامة“ عن إستراتيجيتها التي أطلقت عليها (Beyond100)، التي تتضمن التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

وأشارت بنتلي إلى أنها قامت بتجديد مقرها البالغ من العمر 80 عاما، الذي أصبح أول مصنع في المملكة المتحدة محايد كربوني معتمدا من Carbon Trust.

ويتضمن ذلك تبديل مجموعة طرازاتها لتقديم سيارات هجينة أو تعمل بالبطارية بشكل حصري بحلول عام 2026، وسيارات كهربائية بالكامل فقط بحلول عام 2030، ويبدأ الانتقال مع السيارات الكهربائية الهجينة في العام المقبل.

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