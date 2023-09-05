الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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بينكيو تكشف عن البروجيكتور LH600ST الجديد

منذ 33 دقيقة
البروجيكتور LH600ST

البروجيكتور LH600ST

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كشفت شركة بينكيو عن البروجيكتور LH600ST الجديد المخصص للاستخدام التجاري المستمر في العروض الترفيهية أو العروض التقديمية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن البروجيكتور قصير المسافة الجديد يعمل بتقنية LED مع دقة الوضوح Full HD، بينما يمتد العمر الافتراضي لمصدر الإضاءة إلى 20 ألف ساعة تشغيل، وتصل إلى 30 ألف ساعة تشغيل في الوضع الاقتصادي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للبروجيكتور LH600ST الجديد على عدسة Short Throw، والتي تتيح إمكانية عرض صورة بقطر 180 بوصة من مسافة 75ر2 متر، ويمكن استعمال البروجيكتور لعرض الصورة رأسيا وأفقيا، وهو ما يساعد على إنشاء عروض خاصة في المواقع الترفيهية مثل أجهزة محاكاة الجولف أو صالات البولينج أو مسارات سباقات السيارات الصغيرة.

ويضم البروجيكتور الجديد شريحة DC3 DMD قياس 65ر0 بوصة مع تغطية نطاق الألوان Rec. 709 بنسبة 95%، بالإضافة إلى توافر 8 أوضاع مختلفة للصورة ولمبة LED إضافية لعرض قناة خضراء ثانية لتحسين صور التطبيق المعني، وبفضل عدسة الزووم 2ر1x فإنه يمكن مواءمة مسافة العرض للبروجيكتور الجديد حسب الظروف المكانية.

ويزخر البروجيكتور LH600ST الجديد بالعديد من منافذ التوصيل ومنها اثنين من منافذ HDMI 1.4، كما يتيح أحد منافذ USB إمكانية توصيل الدونجل لدمج البروجيكتور في البنية التحتية الحالية، بالإضافة إلى سماعات مدمجة بقدرة 10 وات.

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