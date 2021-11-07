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بينها مدينة عربية.. 6 مدن عالمية مهددة بالغرق

7 - نوفمبر - 2021
مدينة أمستردام

مدينة أمستردام

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يتسبب التغير المناخي في زيادة في الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير، كما إنه ينذر بعواقب خطيرة تتسبب بارتفاع منسوب المياه نظرا لذوبان الجبال الجليدية الأمر الذي قد يؤدي لزوال عدد من المدن العالمية.

ففي الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم لبحث مشكلة المناخ المتزايدة فإن إرتفاع مستويات المياه العالمية ينذر بخطر شديد.

ففي أحدث تقرير لها، أنشأت Climate Central خريطة خاصة لتقييم أجزاء من الأرض والتي ستكون تحت الماء قبل عام 2030 بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر. تم إنشاء الخريطة باستخدام معلومات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تحليل العلوم المتعلقة بتغير المناخ.

وبحسب الدراسة فإن 6 مدن ستغمرها المياه قبل عام 2030، بحسب ما نشر موقع indiatimes وهي:

1-أمستردام في هولندا: حيث توجد في الخط الأمامي لإرتفاع مستويات مياه سطح البحر، التي تهدد المدينة بالزوال.

2-البصرة في العراق: الواقعة على شط العرب، ومن الممكن اأن يتم غمرها جزئيا أو كليا.

3-نيو أورليانز في الولايات المتحدة: فعلى الرغم من وجود العديد من السدود في المدينة إلا أن التغيير المناخي قد يسهم بغمر المدينة.

4-البندقية في إيطاليا: المدينة ليست غريبة عن ظاهرة الفيضانات، ووفقا لـ Timeout، تغرق المدينة بمقدار 2 مم كل عام، إلى جانب مواجهة الآثار المباشرة لارتفاع منسوب المياه.

5-هو تشي منه في فيتنام: حيث من الممكن غرق أجزاء كبيرة من المدينة قبل 2030، على الأقل معظم مناطقها الشرقية التي تقع بالقرب من نهر ميكونغ، على طول مناطق المستنقعات في ثو ثيم.

6-كالكوتا في الهند: حيث من المتوقع أن تكون أجزاء كثيرة من هذه المدينة قد غرقت قبل 2030.

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