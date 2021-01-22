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بينهما واتساب وانستغرام ... هذا التطبيق يجمع بين تطبيقات الدردشة الحديثة

22 - يناير - 2021
تطبيقات فيسبوك

تطبيقات

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أعلن مطور الساعة الذكية “بيبل” إريك ميغيكوفسكي إطلاق تطبيق “بيبر” الذي يسمح الوصول إلى 15 تطبيق دردشة في آن واحد.

ومن بين هذه التطبيقات، “واتساب”، و”سيغنال” و”فيسبوك مسنجر” و”سلاك” و”تلغرام” و”تويتر” و”انستغرام” و”ديسكورد” و”آي مسج” وغيرها.

ويمكن تشغيل التطبيق على أنظمة ماك ووندوز ولينكس و”أي أو إس” وأندرويد. ويدعي مطورو “بيبر” أنه يدعم “آي مسج”. وهذا التطبيق متاح فقط لأجهزة آبل. ومع ذلك، يؤكد المطورون أن خدمة بيبر ستسمح لك بتشغيل “آي مسج” على أندرويد ووندوز ولينكس. لكن، يجب أن يكون المستخدم متصلا بشبكة ماك. والشركة المطورة مستعدة أن تقدم للمستخدم آيفون الرابع مع التطبيق إن لم يكن يملك كمبيوتر آبل.

ويستخدم التطبيق برنامج ماتركس لمزامنة الدردشات بين التطبيقات المختلفة وإنشاء بمثابة جسور بينها، ويجمع تطبيق “بيبر” جميع الرسائل في صندوق بريد واحد. ويمكن للمستخدمين إيجاد أي رسالة من خلال أي تطبيق دردشة ودمجها في مجموعات وإنشاء أرشيفات وتذكيرات.

ويمكنك الحصول على التطبيق بعد تقديم طلب على الموقع، ويقدر ثمن خدمة التطبيق 10 دولارات شهريا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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