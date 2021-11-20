بينهم علي بابا.. الصين تفرض غرامات على 3 شركات تكنولوجية

أعلنت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، اليوم السبت، فرض غرامة بحق مجموعة علي بابا، وشركة تينسنت القابضة، وشركة بايدو.

وبلغت قيمة الغرامة التي فرضت على الشركات الكبرى الثلاث إجمالًا 21.5 مليون يوان (3.4 مليون دولار)، وذلك في أحدث جولة من العقوبات في إطار الإجراءات الصارمة الجارية من أجل حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وقالت الإدارة المعنية بمراقبة حرية المنافسة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، إنه يتعين على الشركات الثلاث أن تدفع 500 ألف يوان (78 ألف دولار) مقابل كل واحد من 43 انتهاكا تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وشركة تينسنت ، متخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، وبايدو متخصصة في الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في مارس/آذار عزمه ملاحقة شركات “المنصات” التي تجمع البيانات بهدف الاحتكار، وقد عززت بكين عمليات الإشراف والمراقبة على مكافحة الاحتكار في القطاع الخاص الواسع في الصين، وبشكل خاص في العالم الافتراضي.

وتم فرض غرامة بحق علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار أوائل العام الجاري لسوء استغلال ما تتمتع بها الشركة من هيمنة سوقية، كما جرى تغريم التطبيق الرائد في توصيل الطعام “ميتوان” 533 مليون دولار الشهر الماضي لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

وتواصل شركة “علي بابا” فقد الأرباح على مدار 6 أشهر متواصلة، فيما يبدو أنه أحد آثار تنحية رئيسها الملياردير جاك ما.

وأفادت “علي بابا”، بأن أرباحها بلغت 5.37 مليار يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، مقارنة بمبلغ 28.77 مليار يوان حققته في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت عائدات” إيرادات” الشركة ومقرها هانغتشو، والتي حققتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الأساسية المرتبطة بالتجارة عبر الإنترنت، 200.7 مليار يوان، أي بزيادة نسبتها 29%، وهي نسبة مماثلة تقريبا لمعدلات نمو العام السابق، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وأسهم “علي بابا” مدرجة في الولايات و هونج كونج.

وساعات التداول العادية لسوق الأسهم الأمريكية من 9:30 صباحًا إلى 4 مساءً.

وتراجعت أسهم علي بابا بنسبة تجاوزت 11% يوم الخميس، وهو أحد أكبر انخفاضات الأسهم في يوم واحد على الإطلاق، وانخفضت بأكثر من 22% خلال تعاملات أمس الجمعة.

وأدى المسار التنازلي للسهم إلى خسارة المليارات من صافي ثروة مؤسس “علي بابا” جاك ما، الذي كان في يوم من الأيام أغنى شخص في الصين، لتتراجع بمقدار 350 مليون دولار أخرى يوم الجمعة، ليصل صافي ثروته إلى 38.6 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس.