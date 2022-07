بين بحيرة "سالدا" التركية والمريخ... حياة قديمة؟

لا يزال العلماء يحاولون إيجاد أمور مشتركة بين كوكب الأرض وكوكب المريخ، هذا ونشرت وكالة “ناسا” الأميركية لأبحاث الفضاء، الأربعاء، مقطعا مسجلا يظهر أول صوت لضربات أشعة الليزر على صخور كوكب المريخ، والتي سجلتها المركبة “بيرسيفيرانس” خلال تنقيبها على سطح الكوكب الأحمر.

ونجحت مركبة “ناسا”، “برسيفيرانس روفر”، في الهبوط على سطح كوكب المريخ بأمان في 18 فبراير/شباط، وهي تهدف لاستكشاف فوهة “جيزيرو”.

ورغم عدم وصول أي إنسان إلى هذه الفوهة، إلا أنه لدى الباحثين بعض الأفكار حول ما يمكن توقعه، وذلك بفضل معلم طبيعي مشابه موجود على الكرة الأرضية، أي بحيرة “سالدا” في جنوب غرب تركيا، وفقاً لما ذكره موقع “Earth Observatory” لـ”ناسا” عبر الإنترنت. ويحتوي الموقعان على معادن وسمات جيولوجية مشابهة.

وتُعتبر بحيرة “سالدا” البحيرة الوحيدة المعروفة على الأرض التي تحتوي على معادن كربونية، وخصائص ترسبية مشابهة لفوهة “جيزيرو”، والتي يعتقد أنها كانت تحتوي على بحيرة في السابق.

وتآكلت الرواسب ذات اللون الداكن في بحيرة “سالدا” بسبب التعرض الحاد للصخور المحيطة، وتتكون الرواسب ذات الألوان الفاتحة من الهيدرومجنسيت.

واكتشف الباحثون مزيجاً من معادن تجمعات المياه، ومادة قد تكون عبارة عن كربونات، على طول الحواف الغربية لفوهة “جيزيرو” ، التي يعتقد العلماء أنها شكلت ساحل بحيرة قديمة، وذلك باستخدام بيانات من مركبة “مارس ريكونيسانس أوربيتر” لـ”ناسا”.

وفي بحيرة “سالدا”، يهتم الباحثون بشكل خاص بالرواسب فاتحة اللون، إذ يمكنها أن تساعد في البحث عن البصمات الحيوية، أي أدلة على وجود حياة سابقة، أو حالية في الفوهة بالمريخ.

ويُعتقد أن رواسب الهيدرومجنسيت حول بحيرة “سالدا” تآكلت من تلال كبيرة تُدعى “microbialites”، وهي عبارة عن صخور تشكلت بمساعدة الميكروبات.

وقد تكون رواسب الهيدرومجنسيت مشابهة لمعادن الكربونات المكتشفة في فوهة “جيزيرو”.

ووفقاً للموقع، تُعد هذه الهياكل بحد ذاتها مؤشرات جيدة على أن الميكروبات كانت نشطة في السابق، ولذلك، سيحاول الباحثون العثور على علامات وجودها في صخور الفوهة المريخية.

وقد تكون الدلتا القريبة من فوهة “جيزيرو” دليلاً آخر على احتضانها لبحيرة سابقاً.

The #CountdownToMars is on! We can hardly believe that the @NASAPersevere rover is just ONE day from touching down in Jezero Crater. 🎉

No one has set foot in the crater, but we have some ideas of what to expect thanks to Lake Salda in #Turkey. 🚀 https://t.co/x2MdicoEmX pic.twitter.com/2EpqAZctDn

— NASA Earth (@NASAEarth) February 17, 2021