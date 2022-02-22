تأجيل إطلاق هاتف iPhone القابل للطي حتى 2025!

كشفت تسريبات جديدة أن شركة ابل قررت تأجيل خططها لإطلاق هاتف iPhone قابل للطي حتى 2025، وذلك للتركيز على تطوير جهاز MacBook قابل للطي.

وقد كشف المحلل ”Ross Young” عن تفاصيل جديدة حول خطط ابل القادمة للمنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي، حيث أكد على تأجيل ابل إطلاق هاتفها القابل للطي في الوقت الراهن.

ويوضح التقرير أن شركة ابل بدأت في التحول إلى إكتشاف إمكانية تطوير جهاز MacBook جديد يتميز بتصميم شاشة كاملة تدعم الطي.

ويأتي هذا التقرير على عكس التقارير السابقة التي أشارت إلى أن ابل تستعد لإطلاق إصدارها الأول من هواتف الآيفون القابلة للطي ما بين 2023 و2024 لتبدأ المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

أيضاً يوضح التقرير أن ابل تستكشف تصميم MacBook بشاشة قابلة للطي بحجم 20 إنش، إلا أن هذا الإصدار لن ينطلق بشكل رسمي في الوقت الراهن، حيث من المتوقع أن تقدم ابل هذا الإصدار ما بين 2026 و2027.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل تبدأ مع جهاز MacBook القابل للطي خط إنتاج جديد لأجهزة يمكن أن تدعم المستخدم باثنان من الأوضاع عند طي الشاشة أو فتح الشاشة.

يذكر أن ابل تستعد لعقد أكثر من حدث هذا العام، حيث ينطلق الحدث الأول خلال شهر مارس، كما ينطلق حدث المطورين ومن ثم حدث أخر في شهر سبتمبر أو أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن أجهزة MacBook الجديدة المميزة بمعالج M2، وiMac Pro بشاشة 27 إنش ومعالج M1 Pro أو M1 Max، وأيضاً Mac Mini، كما تقدم ابل سلسلة هواتف iPhone 14 لاحقاً هذا العام.