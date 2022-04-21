تتبع النوم والدورة الشهرية.. ريلمي تكشف عن ساعة ذكية بمواصفات قياسية

كشفت شركة ريلمي عن ساعتها الذكية الجديدة Dizo Watch S، التي تمتاز بتصميم عصري بفضل الشاشة المنحنية والجسم المعدني.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Dizo Watch S الجديدة تمتاز بشاشة مستطيلة قياس 57ر1 بوصة وبدرجة سطوع تبلغ 550 نيت.

وتقدم الساعة الذكية المقاومة للماء العديد من الوظائف الصحية، حيث يمكنها مراقبة معدل ضربات القلب على مدار اليوم وقياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين وتتبع النوم والدورة الشهرية لدى النساء، بالإضافة إلى احتساب الخطوات، التي تم قطعها والسعرات الحرارية، التي تم حرقها.

ويمكن توصيل الساعة الجديدة بهواتف ريلمي الذكية لعرض الإخطارات الواردة والتحكم في تشغيل الموسيقى وتشغيل الكاميرا.

وتتوفر الساعة الذكية Dizo Watch S الجديدة بثلاثة ألوان، ألا وهي: Classic Black (جسم أسود وسوار أسود) و Silver Blue (جسم فضي وسوار باللون الأزرق الفاتح) و Golden Pink (جسم ذهبي وسوار وردي).

وريلمي هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية يقع مقرها في شنجن. تأسست العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو/أيار 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل سكاي لي (من مواليد بينجهونج)، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو.

وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن وعصابات اللياقة البدنية والحقائب.

وظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم “OPPO Real”، حيث أنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي كي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات.