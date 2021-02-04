تحديث ثوري من مايكروسوفت لتطبيق Teams

زاد الإقبال خلال فترة جائحة كورونا على تطبيق ”تيمز“ (Teams) لمكالمات المرئية ،حيث فرض إغلاق كورونا تباعداً اجتماعياً على الموظفين والطلاب والبشر عموماً.

وقررت ”مايكروسوفت“ نتيجة الاهتمام الزائد بتطبيقها، أن تطلق تحديثاً رئيسياً يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة التي ستتاح للمستخدمين خلال هذا الشهر، بحسب ما أعلنت الشركة، وأبرزها:

محادثات الاجتماعات

يمكن لمنظمي الاجتماع والمعلمين الآن الاختيار من بين ثلاثة إعدادات للدردشة، وذلك للمساعدة في إنشاء بيئة اجتماعات آمنة وشاملة.

التكامل مع ”غوغل ورك سبيس“

أصبح من السهل الآن جدولة اجتماعات Teams والانضمام إليها مباشرة من تقويم غوغل الخاص بك باستخدام إضافة (Teams) الجديدة.

غرف الاستراحة في الاجتماعات

أطلقت مايكروسوفت ميزة ”غرف الاستراحة“ لتسهيل إجراء المناقشات الجماعية، حيث أصبح من السهل على المدريين تقسيم فرق العمل إلى مجموعات أصغر لأداء مهام معينة، أو لإنهاء المشاريع بسرعة أكبر.

سهولة النقل من ”أوتلوك“

سابقاً، كانت مشاركة أي مرفقات من بريد (أوتلوك) Outlook في تطبيق (Teams) تتطلب حفظ مرفق البريد الإلكتروني في جهازك أولا، ثم بعد ذلك تحميله إلى التطبيق لمشاركته في المحادثة أو القناة التي تريدها.

الآن كل ما عليك فقط سحب المرفقات من Outlook وإفلاتها في تطبيق Teams.

الإرسال التلقائي دون اتصال

تتيح لك ميزة (الإرسال التلقائي دون اتصال) Offline autosend الاستمرار في إرسال الرسائل عبر (Teams) حتى دون اتصال بالإنترنت، حيث تحدد هذه الميزة الوقت الذي يتم فيه إرسال رسائل Teams أو تحريرها عندما يكون المستخدم غير متصل، ويتم إرسال هذه الرسائل تلقائيا بمجرد عودة الجهاز إلى الاتصال بالإنترنت.