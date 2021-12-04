الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحديث جديد لتطبيق يوتيوب للتحكم في استماع مقاطع الفيديو

4 - ديسمبر - 2021
شعار يوتيوب

شعار يوتيوب

A A A
طباعة المقال

تلقى تطبيق يوتيوب YouTube على Android و iOS تحديث جديد ورائع يوفر عناصر تحكم في الاستماع لجميع مقاطع الفيديو.

ويبدو أن الميزة حصرية لمشتركي Premium في الوقت الحالي. ويتم الوصول إلى عناصر التحكم عبر قائمة الإعدادات على الرغم من أن بعض مقاطع الفيديو الموسيقية تقترح تلقائيًا عرض عناصر التحكم لك عبر نافذة منبثقة.

يمكنك الحصول على مجموعة عناصر التحكم المعتادة من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والفيديو السابق أو التالي إلى جانب أزرار الإرجاع/التقديم لمدة 10 ثوانٍ.

تحتوي صفحة التحكم أيضًا على عناصر تحكم الإعجاب والحفظ والتشغيل السريع. وباستخدام هذه الميزات، يهدف تطبيق يوتيوب العادي إلى الحصول على جزء من تطبيق بث الموسيقى.

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    سامسونغ تطلق محفظتها الرقمية
    فيزيائي ينشر بيانات صادمة بشأن الفئة التي ستسيطر على الأرض بعد سنوات
    ايلون ماسك
    هذا أبرز ما جاء في اجتماع إيلون ماسك مع موظّفي تويتر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!