تحديث جديد لتطبيق يوتيوب للتحكم في استماع مقاطع الفيديو

تلقى تطبيق يوتيوب YouTube على Android و iOS تحديث جديد ورائع يوفر عناصر تحكم في الاستماع لجميع مقاطع الفيديو.

ويبدو أن الميزة حصرية لمشتركي Premium في الوقت الحالي. ويتم الوصول إلى عناصر التحكم عبر قائمة الإعدادات على الرغم من أن بعض مقاطع الفيديو الموسيقية تقترح تلقائيًا عرض عناصر التحكم لك عبر نافذة منبثقة.

يمكنك الحصول على مجموعة عناصر التحكم المعتادة من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والفيديو السابق أو التالي إلى جانب أزرار الإرجاع/التقديم لمدة 10 ثوانٍ.

تحتوي صفحة التحكم أيضًا على عناصر تحكم الإعجاب والحفظ والتشغيل السريع. وباستخدام هذه الميزات، يهدف تطبيق يوتيوب العادي إلى الحصول على جزء من تطبيق بث الموسيقى.