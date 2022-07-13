تحديث جديد لساعة سامسونغ "One UI 4.5"

كشفت شركة ”سامسونغ“ لصناعة الأجهزة الإلكترونية، النقاب عن إصدارها الأخير من نظام تشغيل ساعاتها الذكية، ”Galaxy Watches“، والذي يحمل رقم ”One UI 4.5“.

وأعلنت ”سامسونغ“ في التحديث الجديد عن لوحة مفاتيح جديدة ”QWERTY“ وخاصية دعم بطاقتي اتصال بالمزامنة مع الهاتف، بالإضافة لتوافر العديد من الواجهات المختلفة للساعة لتناسب جميع أذواق المستخدمين الذين سيتمكنون بعد ذلك من تخصيصها.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن تحديث ”One UI 4.5“ سيكون متاحا فقط لساعات ”Galaxy Watch 4“ و“Galaxy Watch 4 Classic“، مع الطرازات المقرر إطلاقها مستقبلاً.

ولجعل الكتابة على شاشة الساعة الصغيرة أسهل، أضافت ”سامسونغ“ مدخلات كتابة جديدة إلى لوحة المفاتيح من نوع ”QWERTY“، حيث يمكن التمرير سريعا للكتابة بسهولة وسرعة.

كما يمكن التبديل بين طرق الإدخال المختلفة كما يرغب المستخدم، حيث يمكن التبديل بين ”الإملاء الصوتي“ أو ”الكتابة اليدوية“ لمزيد من الخصوصية.

و“QWERTY“ هو التصميم الأكثر استخداما للوحات المفاتيح الإنجليزية في الوقت الحالي والأكثر انتشارا بين الأجهزة الذكية. ويأتي الاسم من أول ستة مفاتيح في هذه اللوحات.

وستحصل الساعات الذكية أيضا على دعم شريحتي اتصال ”Dual Sim“ لإمكانية التبديل بينهم. وبمعنى آخر، إذا كان للشخص شريحة اتصال مفضلة للاستخدام على هاتفه الذكي، يمكنه مزامنتها بالساعة تلقائيا ليستطيع إجراء وتلقي مكالمات من رقمين مختلفين.

وفيما يخص الإعدادات، قامت الشركة بدمج جميع خيارات ”إمكانية الوصول“ (أو Accessibility) في قائمة واحدة لتسهل على المستخدمين العثور عليها.

وعند وجود إعداد مفضل يتم استخدامه بشكل دائم، يمكن التخلي عن القائمة بأكملها وإنشاء ”زر اختصار“ لهذا الإعداد بالصفحة الرئيسة للساعة.

كما تسمح الشركة للمستخدم – من خلال التحديث الجديد – بإنشاء ”قائمة مفضلات“ لواجهات الساعة المفضلة له وحفظها للوصول إليها بشكل أسرع وأسهل، بالإضافة إلى إمكانية التمرير بينها حسب رغبته.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يجدون صعوبة في تمييز الألوان، فسيمكنهم التحديث الجديد من ضبط مستويات تدرج ألوان الشاشة عن طريق فلاتر الألوان المختلفة.

كما يمكن استخدام إعدادات الساعة المحدثة لزيادة تباين الألوان لجعل الخطوط أكثر قابلية للقراءة وتقليل مستويات الشفافية والتعتيم وإزالة أي رسوم متحركة للحصول على رؤية أفضل.

وسيتمكن المستخدمون الذين يعانون ضعف السمع من ضبط التوازن بين مخرجات الصوت اليمنى واليسرى لسماعات الرأس.

وستتيح الشركة أيضا تمديد المدة التي تستغرقها نقرات الشاشة التي تعمل باللمس وتجاهل النقرات المتكررة.

كما يسمح التحديث بتحديد المدة التي تظهر فيها عناصر التحكم في مستوى الصوت والإشعارات على الشاشة. وأكدت الشركة أن هذا التحديث الأخير سيتم إطلاقه في الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في حدث ”Unpacked“ الذي تعقده الشركة سنويا للكشف عن منتجات جديدة.