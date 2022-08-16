تحديث جديد لـ تليجرام يوفر ميزات خصوصية.. اليكم التفاصيل

تلقى Telegram، تحديثًا يجلب رموز تعبيرية تفاعلية مخصصة جديدة ولوحة رموز تعبيرية معاد تصميمها وخيار خصوصية جديد للمستخدمين المميزين وتحسينات أخرى، حيث يمكن لمستخدمي Telegram Premium الآن تحميل حزم مخصصة مع أنماط وشخصيات فنية فريدة تم إنشاؤها بواسطة أي شخص، وتتطلب هذه الحزم تنسيق TGS الفريد من Telegram لملصقات الفيديو وتنسيق WEBM للرموز التعبيرية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسمح لك لوحة الرموز التعبيرية المعاد تصميمها حديثًا بتصفح حزم الرموز التعبيرية بسرعة وإضافة حزم جديدة، ويرجى أن تضع في اعتبارك أنه يمكن الآن لجميع المستخدمين رؤية أي رمز تعبيري متحرك ، سواء أكان بريميوم أم لا، ويمكن للجميع أيضًا استخدام جميع الرموز التعبيرية المخصصة في دردشة الرسائل المحفوظة مجانًا لاختبارها – أو لإضافة لمسة إلى الملاحظات والتذكيرات.

وعند إرسالها في محادثات 1 على 1، جعلت Telegram العديد من الرموز التعبيرية المخصصة الشائعة التفاعلية – يمكن لأي مستخدم النقر لتشغيل تأثيرات متزامنة بملء الشاشة، وعلاوة على ذلك ، أضافت الشركة رموز تعبيرية تفاعلية مع تأثيرات ملء الشاشة لتفاعلات الرسائل.

وتحتوي لوحة الملصقات على iOS الآن على علامات تبويب منفصلة للملصقات وملفات GIF والرموز التعبيرية ، تمامًا كما هو الحال في تطبيقات Android وتطبيقات سطح المكتب والويب، ويتمتع المستخدمون المتميزون الآن بخيار التحكم في من يمكنه إرسال رسائل صوتية ومرئية إليهم ، مثل الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي أو لا أحد.

هذه خطوة إيجابية ، حيث يزداد عدد رسائل البريد العشوائي على المنصة يومًا بعد يوم، ويتيح لك هذا ، مثل إعدادات الخصوصية الأخرى ، تحديد أشخاص معينين أو مجموعات مستخدمين لا يمكنهم إرسال رسائل صوتية إليك أو إرسالهم دائمًا إليك.