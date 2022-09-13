الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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تحديث جديد لـ"Google Keep" ليتناسب مع الهواتف القابلة للطي

منذ 38 دقيقة
تطبيق Google Keep

تطبيق Google Keep

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كشفت شركة غوغل عن نظام Android 12L لأجهزة أندرويد ذات الشاشات الكبيرة، مثل الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

وقدمت الشركة الأمريكية مع التحديث الجديد للنظام طريقة جديدة تمامًا لتحسين تعدد المهام والاستفادة بشكل أفضل من الشاشات الأكبر حجمًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة أيضًا عن خططها لجلب واجهة مستخدم ثنائية الأجزاء لأكثر من 20 تطبيقًا، وسيحصل أحد هذه التطبيقات قريبًا على الميزة.

وسيحصل تطبيق الملاحظات الشهير Google Keep قريبًا على تحديث يجلب واجهة مستخدم ثنائية الأجزاء على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القابلة للطي التي تعمل بنظام Android 12L.

وتعمل سلسلة Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Fold 3 وسلسلة Galaxy Tab S7 وسلسلة Galaxy Tab S8 بالفعل على برنامج One UI 4.1.1 المستند إلى Android 12L، وستكون قادرة على تشغيل Google Keep في الوضع المزدوج.

وكشفت نشرة مساعدة من غوغل أن أجهزة أندرويد ذات الشاشات الكبيرة وأكثر من 840dp يمكنها استخدام تصميم Google Keep ثنائي الأجزاء عند استخدام التطبيق في الوضع الأفقي.

وجرى التحقق من تطبيق Google Keep على هاتف Galaxy Z Fold 4 الذي يعمل بنظام التشغيل Android 12L، ولكن واجهة المستخدم المزدوجة لم يتم تنشيطها بعد. ويتوقع أن يتم إصدار التحديث قريبًا لأجهزة سامسونج.

وتلقى Google Keep أيضًا بعض التحديثات الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويمكن إضافة روابط إلى ملفات محرك الأقراص عن طريق سحب الملفات وإفلاتها في تطبيق الملاحظات من غوغل.

كذلك، يمكن أيضًا إضافة صور إلى التطبيق عن طريق سحبها من تطبيقات أخرى في وضع المهام المتعددة جنبًا إلى جنب.

وأصدرت غوغل أيضًا تصميم عنصر واجهة مستخدم جديد لعرض قائمة الملاحظات.

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