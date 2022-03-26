تحديث جديد من زووم يمنح أجهزة أبل ميزات غير مسبوقة

يواضل تطبيق المحادثات الافتراضية عن طريق الفيديو ZOOM عمليات التطوير لتسهيل استخدام التطبيق ، وكشف مطورو التطبيق عن تحديث جديد سيمنح مستخدميه من العاملين على أجهزة أبل ميزات جديدة.

ووفق موقع “أبل دبليو دي”، قدم Zoom ميزة الأفاتار الجديدة لمستخدميه، كجزء من تحديث Zoom 5.10، كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من أيقونات Memoji المعروفة من أبل.

والآن أصبح متاحا للمستخدمين عبر هذه الصور الرمزية Avatar، استبدال صورتهم بشخصية افتراضية تحاكي تعبيرات الرأس والوجه.

وهو الأمر نفسه الذي حققته أبل مع رموز Memoji الخاص بها، على أن يقوم Zoom بإطلاق الحيوانات أولاً مع المزيد من الصور الرمزية مستقبلا.

وفيما يلي خطوات بسيطة لتشغيل الصور الرمزية Avatar:

1. قم بتشغيل كاميرا الويب الخاصة بك، وقم بتمكين الفيديو.

2. في شريط أدوات الاجتماع، افتح خيارات الفيديو، وحدد “Stop Video.”.

3. حدد خلفية أو مرشح background or filter.

4. انتقل إلى علامة تبويب Avatars، وحدد الصورة الرمزية التي تريدها.

كيف تتجنب الإرهاق على زووم؟

في الوقت نفسه، حاول تجنب الإرهاق الناتج عن استخدام تطبيق “زووم” الخاص بعقد مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، الذي قد يستمر لفترة أطول.

ومع استمرار تفشي جائحة كورونا تستمر المكاتب في أنحاء العالم في اتباع ثقافة العمل الهجين أثناء فترة تفشي الجائحة، ويتسبب هذا الأمر في تواصل المعاناة الناتجة عن استغراق المناقشات المرئية مع الزملاء ساعات بصورة يومية، ويؤدي لاستنزاف العاملين في كل مكان بمختلف أنحاء العام.