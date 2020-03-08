تكنولوجيا وعلوم

تحديث من “غوغل” يحافظ على سرية “كلمات المرور”

أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية تحديثا على متصفحي الإنترنت “كروم” و”سفاري”، بحيث يحافظ على أمان وسرية تلك الحسابات.

ونشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص تقرير حول التحديثات الأمنية الجديدة من “غوغل”، التي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.

ويضمن التحديث الجديد أمان “كلمات المرور” عبر متصفح “غوغل كروم” على نظام تشغيل “أندرويد” و”سفاري” عبر نظام تشغيل “آي أو إي” على هواتف آيفون التابعة لشركة “أبل” الأمريكية.

المزيد من الأخبار

استخدام الهاتف في المرحاض قد يزيد من فرص الإصابة بكورونا

أستراليا .. اشتباكات نسائية بسبب “ورق التواليت‎”

كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات “جي سيوت” و”كلاود أدينتيتي” عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.

وتضمن تلك التحديثات على “غوغل” عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.

شاهد أيضاً
تكنولوجيا وعلوم

فيديو..ناسا تزرع خساً مضاداً للسرطان في الفضاء

تكنولوجيا وعلوم

مليار جهاز آندرويد معرضة للاختراق.. وهذا ما عليك فعله

تكنولوجيا وعلوم

بسبب تحديث أخير.. مشكلة جديدة بويندوز 10

تكنولوجيا وعلوم

كيف هزم “تيك توك” الصيني فيسبوك وإنستغرام؟

تكنولوجيا وعلوم

تويتر يتيح حذف ذاكرة التخزين المؤقتة .. إليك الطريقة

تكنولوجيا وعلوم

نصائح أمنية لمنع التطبيقات من سرقة بياناتك