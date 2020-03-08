تحديث من “غوغل” يحافظ على سرية “كلمات المرور”

أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية تحديثا على متصفحي الإنترنت “كروم” و”سفاري”، بحيث يحافظ على أمان وسرية تلك الحسابات.

ونشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص تقرير حول التحديثات الأمنية الجديدة من “غوغل”، التي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.

ويضمن التحديث الجديد أمان “كلمات المرور” عبر متصفح “غوغل كروم” على نظام تشغيل “أندرويد” و”سفاري” عبر نظام تشغيل “آي أو إي” على هواتف آيفون التابعة لشركة “أبل” الأمريكية.

كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات “جي سيوت” و”كلاود أدينتيتي” عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.

وتضمن تلك التحديثات على “غوغل” عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.