تحديث نظام تشغيل مركبة فضائية تكتشف المريخ تعمل بويندز 98

يختبر مهندسون في وكالة الفضاء الأوروبية تحديثا على نظام تشغيل مركبة “مارس إكسبرس” المدارية التي تدور حول المريخ، بحسب تقرير نشره موقع “ذا فيرج”.

المركبة “مارس إكسبرس” تعمل منذ 19 عاما، لرصد الأشعة والغلاف الأيوني لكوكب المريخ من خلال أدوات تعمل بنظام “ويندز 98″، وخلال سنوات عملها تمكنت المركبة من اكتشاف طبقة مياه جوفية ضخمة على المريخ في 2018.

وأوضح التقرير أن التحديث الجديد سيتيح للمركبة “رؤية ما تحت سطح المريخ”، وحتى رصد تفاصيل أكثر على قمر “فوبوس” أكثر من أي وقت مضى.

وأطلقت وكالة الفضاء الأوروبية “مارس إكسبرس” في 2003، حيث أمضت نحو عقدين في اكتشاف سطح المريخ.

وتستخدم المركبة “موجات ردايوية منخفضة التردد لرصد المياه وخصائص الغلاف الجوي لهذا الكوكب الأحمر” من خلال جهاز “هوائي” يبلغ ارتفاع 130 قدما يغطي مساحة 3 أميال تحت سطح المريخ.

وستعزز التحديثات من استقبال الإشارة الراديوية ومعالجة البيانات بما سينعكس على جودة البيانات التي ترسل إلى الأرض.

كارلو نينا، مهندس البرمجيات في وكالة الفضاء الأوروبية قال: “واجهنا عددا من التحديات لتحسين أداء المركبة، خاصة وأن المعدات المستخدمة تعمل بنظام تشغيل ويندز 98”.

ولم تحدد الوكالة نظام التشغيل الذي سيتم العمل به، ولكنها قد تحتاج لتحديث وحدة المعالجة المركزية في المركبة إذا ما أرادت استخدام أحدث إصدارات “ويندز”.