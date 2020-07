تحديث واسع في تطبيق “أليكسا”..كال ما تفضله على الصفحة الرئيسية

تضيف أمازون إمكانيات جديدة إلى أليكسا كل يوم تقريبًا، لمزيد من المهارات والتوافق مع الأجهزة. حيث كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح شركة “أمازون” الأمريكية تحديثا شاملا في تطبيقها للمساعدة الشخصية الذكية “أليكسا”.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “أليكسا” سيضع أمام المستخدم الميزات الأكثر استخداما له في المقدمة.

كما سيتضمن التحديث شاشة رئيسية جديدة كليا، والتي يمكنها أن تنقل إلى مستخدمه مهارات جديدة أكثر تخصيصا.

وستحتوي الشاشة الرئيسية الجديدة لتطبيق “أليكسا” على مقترحات جديدة مخصصة بناء على ما يستخدمه ويفضله الشخص.

مثلا، إذا كنت تحب تشغيل الموسيقى كثيرا، أو تحب التحكم في أجهزة منزلك الذكية، ستجد تلك الخيارات بارزة على الشاشة الرئيسية.

كما طورت “أمازون” مستشعرات التعرف الصوتي على “أليكسا” بحيث يمكن تفعيل التطبيق بمجرد قول “أليكسا” من دون استخدام اليدين.

ومن المقرر أن تطرح شركة “أمازون” التحديث بصورة رسمية نهاية شهر أغسطس/آب المقبل عبر أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس وفاير أو إس.

ما هو أليكسا Alexa

يعرف أليكسا Alexa بأنه اسم الصوت الذي يخرج من مكبرات الصوت التي يدعمها أليكسا، وأليكسا هو مساعد رقمي صوتي يمكنك طرح الأسئلة عليه والحصول على إجابات، مثل كيف حال الطقس اليوم what is the) weather today) حيث أن أليكسا لأمازون مثل سيري لآبل. وقد تم دمج أليكسا في العديد من خدمات أمازون، ويمكن استخدامها مع منتجات أمازون مثل أمازون إيكو، إيكو دوت، إيكو سبوت أو أمازون فاير تي في (Amazon Fire TV).

إن قائمة الأوامر التي تفهمها أليكسا Alexa تنمو بشكل يومي. يطلق أمازون على هذه الأوامر اسم المهارات، ويمكنك الآن إنشاء مهاراتك الخاصة من خلال مخططات أمازون.

كما تمتلك أليكسا Alexa الآن القدرة على مواكبة روتينك، حيث هناك أمر يمكنك تعيينه يقول (Alexa, good night) يقوم بإطفاء الأضواء، ويغلق الباب الأمامي، ويضبط المنبه على وقت أنت تضعه، ويضبط ألة القهوة الخاصة بك لتعمل في وقت معين.