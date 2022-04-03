تحديد الأخبار الموثوق بها.. غوغل تطلق خصائص جديدة

تواصل شركة غوغل عملها لتحديد مصادر الأخبار الموثوق بها، ومحاربة الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة.

وفي هذا الاطار، كشفت الشركة تطوير خصائص جديدة في محرك البحث غوغل ستسمح لمستخدم المحرك طريقتين جديدتين لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة.

الخاصية الأولى التي ستضيفها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ستكون على علامة “يتم الاستشهاد بها كثيرا جدا” لتنبيه المستخدم إلى المقالات التي جرى الاستشهاد بها في القصص الإخبارية الأخرى.

وغالبا ما تكون هذه القصص التي يجري الاستشهاد بها كثيرا، ظهرت أولا وموثقة ومحلية بما يجعلها توفّر معرفة أفضل بالسياق العام للحدث.

وأشارت غوغل الى أن علامة “هايلي سايتد” (تم الاستشهاد بها كثيرا) ستظهر في مربع “أهم الأخبار” على أي شيء بدءا من المقالات الاستقصائية وحتى المقابلات والبيانات والقصص الإخبارية المحلية، مادامت وسائل الإعلام الأخرى تعاملت مع هذه القصص وأشارت إلى أنها ذات صلة من خلال نشر روابط لها.

أمّا الخاصية الثانية فتتعلق بالأنباء العاجلة أو الموضوعات المتغيرة، عندما يتم الإشارة إلى التغييرات مع تطور أي قصة إخبارية، وأضافت غوغل تلميحات لتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

وسيتيح تفعيل الخصائص الجديدة ظهور نتائج البحث على محرك بالنسبة للقصص المتطورة، ومعها تلميحات تتيح للمستخدمين التأكد من مصداقية مصدر القصة. كما سيشجع محرك البحث المستخدمين على التحقق من مصداقية المصادر وتاريخ النشر أو حتى العودة إلى القصة مرة أخرى عند ظهور معلومات جديدة تتعلق بها.

ومن المقرر طرح خاصية “يجري الاستشهاد بها كثيرا” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.