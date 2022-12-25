الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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تحذير أمني من تطبيق "Any desk"

منذ 7 دقائق
تطبيق Any desk

تطبيق Any desk

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حذرت إدارة مكافحة جرائم المال في وزارة الداخلية الكويتية من تحميل تطبيق هواتف ذكية يدعى ” Any desk”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الإدارة بيانا دعت فيه إلى ضرورة الحذر وعدم الاستجابة لطلبات تحميل التطبيق وغيره لأي غرض كان أو إنشاء روابط بنكية أو تلقيها منهم وكذلك عدم مشاركة رمز (OTP) مع أي شخص آخر.

وأضافت الإدارة أنها تلقت العديد من الشكاوى من أشخاص “تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي أوهم المواطنين والمقيمين بالاستثمار في البورصات العالمية أو شراء الذهب أو النفط أو العملات الرقمية من خلال تحميل تطبيق ” Any desk”، حيث يتم التحكم بهواتف الضحايا والدخول إلى حساباتهم البنكية.

يذكر أن الحكومة الكويتية كانت قد حذرت المواطنين، في أغسطس/ آب الماضي، من حسابات إلكترونية وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين.

وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية المواطنين والمقيمين في الكويت بعدم الاستجابة للحسابات الوهمية التي تستهدف سرقة حساباتهم البنكية.

وقالت الوزارة في بيانها: “يجب توخي الحيطة والحذر، من جراء ما تقوم به بعض الحسابات المزورة والمشبوهة التي تقوم بانتحال صفة الوزارة في مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية، من خلال وضع إعلانات غير حقيقية تعلن عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية”.

ولفتت الوزارة إلى أنها لا علاقة لها بهذه الإعلانات، ولم تطلب هذه المعلومات في جميع حساباتها الرسمية، مشددةً على أنها “اتخذت إجراءات قانونية سابقة تجاه بعض الحسابات”.

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