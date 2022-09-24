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تحذير.. حركة بسيطة قد تدمر بطارية الـ"آيفون"

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 1:37 مساءً
هاتف ايفون

هاتف ايفون

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بحركة بسيطة، قد يرتكب الناس خطأ فادحا يؤدي إلى إبطاء جهاز “آيفون” وحتى التسبب في مشاكل بعمر البطارية، تتمثل في إغلاق التطبيقات المفتوحة في خلفية الهاتف.

يعتقد كثيرون أن إغلاق التطبيقات سيوفر عمر البطارية أو يعزز أداء جهاز “آيفون”، إلا أنه من الأفضل ألا تقوم بإغلاق التطبيقات إذا كنت تريد أن يعمل جهازك بشكل صحيح.

يمكن أن يؤدي إغلاق التطبيقات إلى استغراق وقت أطول للتحميل في المرة المقبلة. وفي هذا الصدد، أوضحت شركة “أبل” المصنعة لآيفون: “عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرا، في خلفية الهاتف، فإنها غير مفتوحة (لا تعمل)، لكنها في وضع الاستعداد لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة”.

وتابعت: “يجب عليك فرض إغلاق أحد التطبيقات فقط في حالة عدم استجابته”.

وأوضحت صحيفة “الصن” البريطانية، أن البعض يعتقدون أن التطبيقات المفتوحة تعمل طوال الوقت، لكن في الواقع فإن جهاز “آيفون” يقوم بتجميدها، لذا فهي لا تستنزف الموارد أثناء قيامك بأشياء أخرى.

وقال الكاتب المتخصص بالأمور التقنية، جون غروبر، إنه “من الجيد جدا أن يؤدي إلغاء تجميد تطبيق مجمّد (أي أن تستخدم تطبيقا مفتوحا بالفعل في خلفية الهاتف) إلى تقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية والبطارية، مقارنة بإعادة تشغيل تطبيق تم إغلاقه بالقوة”.

    المصدر :
  • وكالات

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