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تحذير صيني من عمليات احتيال مرتبطة بتكنولوجيا الميتافيرس

19 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 12:58 صباحًا
زوكربيرغ

زوكربيرغ

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حذرت السلطات الصينية من خطط جمع التمويلات غير القانونية بتكنولوجيا الميتافيرس.

وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية عبر بيان: “يربط بعض المجرمين مفاهيم الميتافيرس بمشاريعهم ثم يقدمون مفاهيم تدعي كسب المال أثناء ممارسة الألعاب وتحقيق عوائد مرتفعة في فترات قصيرة لجذب الناس للاستثمار من خلال تداول العملات والأصول الرقمية في الألعاب”.

وأضافت لجنة تنظيم البنوك الصينية أن العقارات الافتراضية أيضًا تمثل مخطط احتيالي أخر تستخدمه بعض الجهات بشكل غير قانوني.

وأوضح البيان: “بعض الشركات تقوم بأنشطة إعلانية لجمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال والمضاربة على العقارات الافتراضية، احذروا من التعرض للخداع، وفي حال وجود أدلة على جرائم غير مشروعة يرجى إبلاغ الإدارات المحلية ذات الصلة بذلك”.

ويأتي هذا التحذير وسط نشاط ملحوظ في الصين للقطاع الرقمي يسعى إلى مزج الواقع الافتراضي والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي، رغم حظر بكين للعملات المشفرة وألعاب البلوكشين التي تحتوي على عملات رقمية.

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