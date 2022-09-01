تحذير عالي الخطورة بشأن ثغرة في منتجات كروم

أطلقت المملكة العربية السعودية تحذيرا أمنياً عالي الخطورة بشأن ثغرة موجودة في متصفح كروم من شركة جوجل الأمريكية.

وأصدرت شركة جوجل تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم الشهير لأنظمة ويندوز ولينوكس وماك.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي إنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى المركز في تحذير أمني نشره عبر حسابه في تويتر، بالمبادرة إلى إجراء التحديثات الأمنية على منتجات كروم، وتحديث المتصفح إلى 105.0.5195.52 ( Mac/linux) و 105.0.5195.52/53/54( Windows).

🔴 تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Chrome. 🔗https://t.co/s5fRhpXjac pic.twitter.com/L5zehlep1q — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) August 31, 2022

أفضل أجهزة غوغل

كشفت بعض مواقع الإنترنت شكل ومواصفات هاتف pixel 7 pro القادم من غوغل، والذي سيكون أحد أفضل أجهزة أندرويد على الإطلاق.

وسيتمتع هذا الهاتف بقدرات عالية جدا في معالجة البيانات وسرعة في الاتصال مع مختلف أنواع الشبكات بفضل نظام Android 13، ومعالج Tensor 2 الذي صممته غوغل ليكون أحد أقوى معالجات الأجهزة المحمولة.

كما سيحصل الهاتف على ذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

أما هيكله فأتى مصنوعا من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، بأبعاد (164.8/75.9/8.9) ملم، وزنه 209 غ.

وحصل الهاتف على شاشة من أفضل شاشات الأجهزة الذكية، من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (3120/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Always-on display و+HDR10.

والكاميرا الأساسية له جاءت بثلاث عدسات بدقة (64+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه ولها القدرة على توثيق فيديوهات بدقة 4K.