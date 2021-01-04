تحذير من تطبيقات “الطرف الثالث” لتتبع زوار حسابات إنستغرام

حذرت عدة تقارير أمنية من التداعيات الخطيرة لمجموعة من التطبيقات الخارجية، أو ما تسمى تطبيقات ”الطرف الثالث“، تمتلئ بها متاجر التطبيقات.

وتزعم هذه التطبيقات قدرتها على منح مستخدميها إمكانية معرفة من زار حساباتهم في تطبيق ”إنستغرام“ لتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

ويزخر متجرا ”آب ستور“ و“غوغل بلاي“ بعشرات البرامج من هذا النوع، والتي تقدم وعودا لمن قام بتنزيلها بالقدرة على معرفة من زار حساباتهم أو اطلع على منشوراتهم دون التفاعل معها، لكن شركات أمنية حذرت من أن تلك التطبيقات مزيفة ومخادعة.

وقال أليكس هيد من شركة SecurityScoreCard إنه في المقابل، هناك تطبيقات مرغوبة من المستخدمين، بحسب موقع ”بزنس إنسايدر“.

وقال الموقع في تقرير له بهذا الخصوص: إن تطبيق (Followmeter)/ ”فولوميتر“ هو أحد التطبيقات المفضلة للمستخدمين للحصول على مزيد من المعلومات حول متابعيهم أو غير المتابعين، وهو متاح مجانا في ”غوغل بلاي“ و ”آب ستور“.

لكن في الوقت نفسه، لا يقوم التطبيق بإخبار مستخدمه صراحة بمن زار حسابه أو قرأ منشوراته، إلا أنه بدلا من ذلك يوفر مقاييس إضافية، مثل: من الذي ألغى متابعتك، أو من تتابعه ولا يتابعك، وهذه هي البيانات التي يمكنك التحقق منها يدويا، لذا فمن المرجح أن تكون دقيقة.

ومن طرق الحصول على معلومات واضحة وموثوقة حول من زار حسابك أو قرأ منشوراتك، هو تحويل حسابك في ”إنستغرام“ إلى ”حساب أعمال“ (Business Account) أو ”حساب مبدع أو منشئ“ (Creator Account).

ويمكن الوصول إلى رؤى واضحة حول حساب الشخص، مثل: نظرة عامة على عدد الحسابات التي شاهدت المحتوى الذي قمت بنشره، والحسابات التي تفاعلت مع هذا المحتوى، وعدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ منشوراتك الفردية، ولكنك لن تتمكن من رؤية من زار حسابك بالضبط.

وتتيح ميزة القصص ”ستوريز“ (Instagram stories) رؤية الأشخاص الذين شاهدوا قصتك، إذ يمكنك الضغط على الأيقونة الموجودة في الجهة السفلى في قصتك لعرض قائمة بالأشخاص الذين شاهدوها.