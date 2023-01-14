السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير من ثغرة أمنية تهدد مستخدمي أندرويد بسبب تيك توك

منذ 18 ثانية
تيك توك

تيك توك

A A A
طباعة المقال

لا شك أن تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، أصبح من أكثر تطبيقات التواصل انتشارا في السنوات القليلة الماضية.

حذر خبراء الأمن السيبراني، مالكي هواتف أندرويد الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، من وجود ثغرة أمنية جديدة، قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم الشخصية، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأوضح تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك أن الثغرة الأمنية تتمثل في قدرة المتسللين على تجاوز «المصادقة الثنائية» بدون أي أدوات أو حيل خاصة، عن طريق تسجيل الدخول مرارًا وتكرارًا على الحساب حتى يجرى تخطي ميزة التحقق من الخطوتين.

وتتطلب الثغرة الأمنية الوصول إلى البريد الإلكتروني، بالإضافة لكلمة المرور الخاصة بالمستخدم أو رقم الهاتف والرمز المرتبط بالحساب، بحسب «تيك توك»: «تم الكشف عن هذه المشكلة من قبل باحثين في مجال الأمن السيبراني في HackerOne، ولكن تم إصلاحها».

ونصح الخبراء مستخدمي تيك توك، بتحديث كلمات المرور الخاصة بهم في حالة تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى تفاصيلهم، وذلك بعد أن أصبح تطبيق الفيديوهات الشهير مملوكا لواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، والمعروفة باسم «ByteDance»، ليصبح أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية في العالم.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار يوتيوب
    منصة يوتيوب تحضر مفاجأة لمستخدميها.. قنوات تلفزة مجانية وإعلانات
    شركة إنفيديا أطلقت ميزة جديدة في برنامج البث التابع لها تُظهر المستخدم وكأنه ينظر دائمًا نحو الكاميرا
    فيديو رائع.. عيونك ستكون باتجاه الكاميرا دائماً باستخدام الذكاء الاصطناعي!
    شركة تسلا
    حرب الأسعار.. تسلا تعلن عن تخفيضات تصل إلى 20%

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالصور.. مقتل قيادي كبير في حزب الله!
    الجيش اللبناني
    الجيش يطلق النار على طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي
    محامي ويليام نون رالف طنوس
    محامي ويليام نون: يريدون إحضار بو صعب لإخلاء سبيل نون