تحذير من ثغرة أمنية تهدد مستخدمي أندرويد بسبب تيك توك

لا شك أن تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، أصبح من أكثر تطبيقات التواصل انتشارا في السنوات القليلة الماضية.

حذر خبراء الأمن السيبراني، مالكي هواتف أندرويد الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، من وجود ثغرة أمنية جديدة، قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم الشخصية، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأوضح تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك أن الثغرة الأمنية تتمثل في قدرة المتسللين على تجاوز «المصادقة الثنائية» بدون أي أدوات أو حيل خاصة، عن طريق تسجيل الدخول مرارًا وتكرارًا على الحساب حتى يجرى تخطي ميزة التحقق من الخطوتين.

وتتطلب الثغرة الأمنية الوصول إلى البريد الإلكتروني، بالإضافة لكلمة المرور الخاصة بالمستخدم أو رقم الهاتف والرمز المرتبط بالحساب، بحسب «تيك توك»: «تم الكشف عن هذه المشكلة من قبل باحثين في مجال الأمن السيبراني في HackerOne، ولكن تم إصلاحها».

ونصح الخبراء مستخدمي تيك توك، بتحديث كلمات المرور الخاصة بهم في حالة تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى تفاصيلهم، وذلك بعد أن أصبح تطبيق الفيديوهات الشهير مملوكا لواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، والمعروفة باسم «ByteDance»، ليصبح أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية في العالم.