تحذير من رسالة قد تصلكم عبر واتساب

تعرض تطبيق واتساب لاختراق الكتروني جديد يختلف قليلاً عن سابقيه في مدى خطورته، خاصة بالنسبة للمستخدمين الأقل اهتماماً.

ويتلقى المستخدم رسائل تطلب منه إرسال رمز التحقق الذي تتلقاه من جهة اتصال معروفة لك جيداً. إذ تحدث المشكلة بعد إرسال هذا الرمز، والذي سيفتح للمهاجمين بوابة إلى حسابك.

فإذا تلقيت رسالة من جهة الاتصال الخاصة بك (صديقك أو قريبك) تطلب منك إعادة توجيه رمز OTP. اتصل بالشخص عبر الهاتف وأخبره أنه تم اختراق حسابه على واتسآب، أيضاً، لا تشارك هذا النوع من التعليمات البرمجية التي تتلقاها من خلال الرسالة، ما يجنبك مشاكل محتملة.

وتدور عملية الاحتيال الجديدة حول مبدأ ”استعادة حسابك. فترسل الخدمة رمز التحقق OTP (كلمة مرور لمرة واحدة)، والتي يتم استخدامها للتحقق من الحساب، المشكلة هي إذا كان شخص ما قادراً على الحصول على هذا الرمز، فبالتالي، سيكون قادراً على السيطرة على حسابك بالتبعية.

ومع ذلك، فإن أسوأ شيء في هذا الاختراق هو أن مرسل الرسالة، جهة الاتصال الخاصة بك، لا يعرف أنه أرسلها لأن كل شيء يحدث في خلفية التطبيق بعد اختراقه.